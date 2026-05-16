In einem romantischen Pastellkleid zieht Sabrina Carpenter alle Blicke auf sich.

Léa Michel
@sabrinacarpenter / Instagram

Die amerikanische Singer-Songwriterin Sabrina Carpenter sorgte bei der Dior Cruise 2027 Show im LACMA in Los Angeles für einen atemberaubenden Auftritt. In einem pastellgelben, mit floralen Motiven bestickten Kleid, dazu passenden Pumps und einer weißen Schleife im Haar, kreierte sie einen der meistdiskutierten Looks des Abends. Ein ausgesprochen romantischer Auftritt, ganz im Trend der aktuellen „Buttergelb“-Farbe.

Ein Kleid direkt vom Laufsteg

Für ihren mit Spannung erwarteten Auftritt wählte Sabrina Carpenter ein Kleid direkt aus der Cruise-Kollektion 2027, die an diesem Abend präsentiert wurde. Das hauchzarte Kleid in einem zarten Butterton bestach durch feine Falten und dezente weiße Akzente. Das charakteristische Detail? Üppige Blumen zierten den Saum und verliehen dem Look eine fast skulpturale Dimension.

Die bis ins kleinste Detail sorgfältig ausgewählten Accessoires unterstrichen diese romantische Ästhetik. Sabrina Carpenter trug eine kleine Handtasche im gleichen buttergelben Farbton, die ebenfalls mit floralen Stickereien verziert war, und eine zarte weiße Spitzenschleife im Haar.

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Die Rückkehr der Pumps mit Schleife

Der zweite Star des Looks? Die Schuhe. Sabrina Carpenter entschied sich für einen Slingback-Pumps, den das französische Modehaus seit Jonathan Andersons Amtsantritt als Kreativdirektor auf den Markt gebracht hat. Die Pumps, die erstmals in der Frühjahr/Sommer-Show 2026 präsentiert wurden, unterstreichen stolz ihren unverkennbaren Stil: eine D-förmige Sohle – auf einer Seite geschwungen, auf der anderen spitz zulaufend –, ein Riemen vorne mit einer großen Schleife, die den Dior-Schriftzug trägt, ein Fersenriemen und ein schmal zulaufender Absatz.

Diese Pumps, erhältlich in verschiedenen Materialien und Farben, haben sich schnell zu einem der begehrtesten Paare der Saison entwickelt. Sie wurden bereits an den Füßen der britisch-amerikanischen Schauspielerin Anya Taylor-Joy in Weiß und der israelisch-amerikanischen Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Natalie Portman in einem satinblauen Modell gesichtet. Sabrina Carpenter entschied sich derweil für die Version, die perfekt zu ihrem Kleid passte – ein makelloser monochromer Look.

Buttergelb, die Farbe der Jahreszeit

Abgesehen vom Look selbst bestätigt Sabrina Carpenters Auftritt die zentrale Rolle von „Buttergelb“ in den Trends 2026. Dieses sanfte, leicht cremige Gelb hat sich seit dem Frühjahr als Schlüsselfarbe auf den Laufstegen und roten Teppichen etabliert. Irgendwo zwischen Pastell und „frischer Butter“ gelegen, verleiht es jedem Outfit sofort eine strahlende Note.

Dieser sanftere Farbton als leuchtendes Gelb besticht durch seine Vielseitigkeit: Er lässt sich sowohl als komplettes Outfit als auch als dezenter Akzent tragen, in fließenden oder strukturierten Stoffen, vom Tag bis in die Nacht. Als perfekter Farbton für die Frühjahr-Sommer-Saison fügt er sich zudem ideal in die Bewegung des „stillen Luxus“ ein – bei der die Qualität des Stoffes und die Raffinesse des Schnitts im Vordergrund stehen und nicht aufdringliche Effekte.

Mit ihrem bestickten Kleid, den ikonischen Pumps und der perfekt abgestimmten Farbpalette lieferte Sabrina Carpenter einen der gelungensten Looks der diesjährigen Laufstegshows. Sie bestätigt ihren wachsenden stilistischen Einfluss und etabliert mühelos eines der begehrtesten Accessoires der Stunde.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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