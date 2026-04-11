Um Follower zu gewinnen, soll diese Influencerin ihre Entführung vorgetäuscht haben.

Fabienne Ba.
@mirellepinheiro / Instagram

Die brasilianische Influencerin Monniky Fraga ist in einen Skandal verwickelt, nachdem ihr vorgeworfen wurde, ihre eigene Entführung vorgetäuscht zu haben. Der Fall, über den mehrere internationale Medien berichteten, wirft Fragen nach den potenziellen Gefahren auf, die mit dem Streben nach Sichtbarkeit in den sozialen Medien einhergehen.

Ein Fall, der die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich gezogen hat.

Monniky Fraga steht im Verdacht, eine Entführung vorgetäuscht zu haben, um mediale Aufmerksamkeit zu erregen. Laut Berichten des brasilianischen Medienunternehmens Globo behauptete die Influencerin, sie und ihr Partner seien in der Nähe ihres Hauses in Igarassu im Bundesstaat Pernambuco angegriffen worden. Sie gab an, mehrere bewaffnete Männer hätten sie abgefangen und in ein Waldstück verschleppt, wo sie gegen Lösegeld festgehalten wurden.

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Eine Untersuchung, die die ursprüngliche Version in Frage stellt

Nachdem der Vorfall im April 2025 den Strafverfolgungsbehörden gemeldet wurde, wurde eine Untersuchung eingeleitet, um die Umstände zu klären. Laut Berichten von Globo vermuten die Ermittler, dass das Ereignis inszeniert war, um öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen und Medienberichterstattung zu generieren.

Die Behörden prüfen die Möglichkeit, dass einige der Beteiligten zuvor mit dem Influencer in Verbindung standen. Laut lokalen Presseberichten wurden angeblich materielle Elemente wie ein nachgebautes Fahrzeug und Waffen verwendet, um das inszenierte Ereignis glaubwürdiger wirken zu lassen.

Verdachtsmomente im Zusammenhang mit der Suche nach Online-Sichtbarkeit

Laut Medienberichten eines Polizeibeamten deuten die Ermittlungen darauf hin, dass die inszenierte Aktion durch einen Rückgang der Followerzahlen in den sozialen Medien motiviert war. Die Behörden gehen davon aus, dass mehrere Personen an der Organisation des mutmaßlichen Vorfalls beteiligt waren. Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Verantwortlichkeiten der einzelnen Beteiligten dauern an.

Eine Kontroverse, die Fragen zu den Praktiken in den sozialen Medien aufwirft

Dieser Fall verdeutlicht die Herausforderungen, in der Aufmerksamkeitsökonomie Sichtbarkeit zu erlangen. Content-Ersteller sehen sich in einem besonders wettbewerbsintensiven Umfeld oft gezwungen, Beiträge zu produzieren, die auf öffentliches Interesse stoßen. Mehrere Beobachter weisen darauf hin, dass virale Verbreitung mitunter kontroverse Praktiken begünstigen kann, insbesondere wenn Inhalte darauf abzielen, starke emotionale Reaktionen hervorzurufen.

Der Fall wird noch untersucht.

Die in den Medien erwähnten Ermittlungen dauern derzeit noch an, und die Behörden setzen ihre Untersuchungen fort. Influencerin Monniky Fraga hat sich zu den in der Presse erhobenen Vorwürfen nicht öffentlich geäußert, während ihr Verteidigungsteam Berichten zufolge eine Anpassung des Haftbefehls beantragt hat.

Dieser Fall verdeutlicht die Herausforderungen, die sich aus der Entwicklung sozialer Netzwerke ergeben, wo die Grenze zwischen realen und inszenierten Inhalten manchmal Fragen aufwirft.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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