Die 57-jährige Sängerin Mariah Carey sorgte in einem schwarzen Kleid und Lederstiefeln für Furore.

Fabienne Ba.
@mariahcarey / Instagram

Die amerikanische Singer-Songwriterin Mariah Carey braucht nicht unbedingt einen roten Teppich, um für Aufsehen zu sorgen. Am 18. April 2026 wurde sie in den Straßen von New York in einem eleganten und zugleich raffinierten, komplett schwarzen Outfit fotografiert.

Das Detail, das alles verändert: der Doppelgürtel

Bei einem einfachen Spaziergang durch Manhattan präsentierte Mariah Carey einen ihrer auffälligsten Looks der Stunde. Die „Vision of Love“-Sängerin interpretierte das „kleine Schwarze“ neu und verlieh ihm einen betont gewagten Touch, inspiriert von der Ästhetik der Jahrtausendwende. Das Kleid mit tiefem Ausschnitt und knielangem Saum trug sie über einer transparenten schwarzen Strumpfhose. Das Highlight des Looks: ein Gürtel mit Doppelschnalle, der ihre Taille betonte und der Silhouette einen rockigen Touch verlieh.

Mariah Carey setzte den Leder-Look mit einem glänzenden Trenchcoat mit silberfarbenen Details fort, kombiniert mit kniehohen Stiefeln mit Blockabsatz. Dazu trug sie eine übergroße schwarze Sonnenbrille, einen goldenen Schmetterlingsring und Diamantohrringe. Eine Mischung aus dezentem Glamour und urbanem Flair, die perfekt zu ihrem aktuellen Stil passt.

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Eine Woche im Zeichen von Schwarzweiß

Wenige Tage zuvor hatte Mariah Carey bereits zwei umwerfende Auftritte bei der Gala von Tiffany & Co. zur Präsentation der Kollektion „Blue Book 2026: Hidden Garden“ hingelegt. Ihr erster Look bestand aus einem ärmellosen schwarzen Abendkleid mit langem Rock, kombiniert mit spitzen Pumps mit silbernen Pailletten und einer Diamantkette. Der zweite Look war cremeweiß: ein langärmeliges, schulterfreies Kleid, das mit einem goldenen Kettengürtel tailliert und mit silbernen High Heels abgerundet wurde.

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Mariah Carey, die monochrome Ikone für alle Anlässe.

Bereits im Februar dieses Jahres hatte Mariah Carey bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele mit ihrem monochromen Stil Akzente gesetzt. Dort trug sie ein geometrisches weißes Kleid, das mit Hunderten von Kristallen besetzt war und mit einer Federboa sowie mehr als 300 Karat smaragdgeschliffenen Diamanten von Levuma verziert war.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mariah Carey, egal ob Abendoutfit oder Streetstyle, eines bestätigt: Ihr Stilgefühl ist zeitlos.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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