In bonbonrosa gekleidet, erweist Reese Witherspoon einer Kultfigur ihre Reverenz.

Léa Michel
@reesewitherspoon / Instagram

Die amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Unternehmerin Reese Witherspoon feierte eine der ikonischsten Rollen ihrer Karriere. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Films „Natürlich blond!“ erschien sie in einem bonbonrosa Kleid – eine klare Hommage an ihre Figur Elle Woods. Es war ein eleganter und bewegender Auftritt bei einem Treffen der Originalbesetzung.

Ein rosa Kleid

Für diesen Abend entschied sich Reese Witherspoon für ein leuchtend pinkes Satinkleid. Eine alles andere als zufällige Farbwahl: Pink ist nämlich die typische Farbe von Elle Woods, der quirligen Heldin, die sie in „Natürlich blond!“ verkörpert. Reese Witherspoon rundete ihren Look mit einer hellrosa Satinclutch und Pumps ab. Ein Outfit, das perfekt zum Charakter passt.

Eine Veranstaltung zum 25-jährigen Jubiläum des Films

Dieser Auftritt war Teil von „Elle World“, einem interaktiven Erlebnis, das am 20. Juni 2026 in New York stattfand. Die Veranstaltung feierte das 25-jährige Jubiläum des Kultfilms aus dem Jahr 2001 und diente gleichzeitig der Ankündigung der kommenden Spin-off-Serie „Elle“, die auf Prime Video zu sehen sein wird. Die amerikanische Schauspielerin Lexi Minetree, die in diesem Prequel erneut in ihre Rolle schlüpft, war ebenfalls anwesend und trug Pink – eine klare Anspielung auf das Filmuniversum.

Ein spürbares Gefühl

Neben ihrem Aussehen waren es vor allem Reese Witherspoons Emotionen, die berührten. Auf der Bühne brach sie in Tränen aus, als sie über das Vermächtnis ihrer Figur sprach. „Diese Rolle 25 Jahre lang zu spielen, war ein einmaliges Privileg“, vertraute sie an. Auf Instagram bedankte sie sich ebenfalls bei ihren Fans: „Danke, dass ihr unseren Film seit 25 Jahren liebt!“ Sie würdigte außerdem all die jungen Frauen, die sich über die Jahre mit Elle Woods identifiziert haben.

Ein Wiedersehen der Schauspieler

Die Veranstaltung brachte auch mehrere Mitglieder der Originalbesetzung zusammen, darunter die US-amerikanische Schauspielerin Jennifer Coolidge, die US-amerikanische Schauspielerin, Model und Produzentin Ali Larter, die US-amerikanische Schauspielerin Selma Blair und den kanadischen Schauspieler Victor Garber. Ein herzliches Wiedersehen, das die Fans der Saga begeisterte. „Als ich hereinkam und diesen Moment sah, wurde mir alles, was ich über die Rolle dieser Figur denke, auf einmal klar“, sagte Reese Witherspoon, sichtlich bewegt von diesem gemeinsamen Fest.

Mit diesem bonbonrosa Kleid zollt Reese Witherspoon Elle Woods, einer Figur, die zur wahren Ikone geworden ist, auf wundervolle Weise Tribut. Sie vereint Eleganz, Nostalgie und echte Emotionen und erinnert uns daran, wie sehr diese Rolle ihre Karriere – und mehrere Generationen weiblicher Zuschauerinnen – geprägt hat. Kein Wunder, dass dies die Fans, die die neue Serie sehnsüchtig erwarten, begeistern wird.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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