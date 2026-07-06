Mit 67 Jahren überrascht Madonna mit einer Retro-Frisur, die bei ihren Fans Reaktionen hervorruft.

Die amerikanische Sängerin und Songwriterin Madonna hat eine Haarverwandlung enthüllt, die ihre Fans direkt in die 80er-Jahre zurückversetzt. Vorbei sind die Zeiten der goldenen Locken: Sie trägt jetzt schulterlanges Haar mit einer voluminösen Föhnfrisur. Diese Metamorphose, die auf dem Cover des Interview-Magazins zu sehen ist, hat definitiv für Aufsehen gesorgt.

Eine typische 80er-Jahre-Frisur

Madonna trägt eine besonders voluminöse Frisur, die durch einen lockeren, luftigen Dutt und einen fransigen Pony strukturiert wird. Ein ausgesprochen retro-rockiger Stil, direkt inspiriert von den Haartrends der 1980er-Jahre. Der Fokus liegt hier weniger auf einer grundlegenden Veränderung des Haarschnitts als vielmehr auf der Formgebung und dem zusätzlichen Volumen. Das Spiel mit Texturen und Farbverläufen unterstreicht den gewünschten „ikonischen“ Effekt.

Diese Frisur ist Teil einer streng kontrollierten Ästhetik, ganz im Stil von Madonna, die oft auf ihre frühen Werke Bezug nimmt. Auf dem Cover des Interview-Magazins präsentiert sie sich in einer eindrucksvollen Inszenierung, bei der die Frisur zum zentralen Element des Bildes wird. Das übertriebene, fast skulpturale Volumen erinnert an die Popkultur-Frisuren der 80er-Jahre, einer Ära, die von XXL-Föhnfrisuren, toupiertem Haar und gewagten Styles geprägt war.

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Eine Rückkehr in die 1980er Jahre

Abgesehen vom Haarschnitt erzeugt dieser neue Look eine ganz besondere Atmosphäre. Madonna kombinierte ihn mit einem strahlenden Make-up: schimmernder Lidschatten, zartrosa Wangen, glänzende Lippen und lange Nägel mit perlmuttartigem Schimmer. All diese Details unterstreichen die Reise zurück in das Jahrzehnt, in dem die Madonna-Legende geboren wurde. Eine nostalgische Reise, die ihre langjährigen Fans begeistern wird.

Ein Magazincover

Diese Verwandlung wurde in einer Fotoserie für das Interview-Magazin enthüllt. Während des Shootings wechselte Madonna Outfits und Stimmungen und bestätigte damit ihren Status als wahres „Modechamäleon“. Von makellosen Kostümen über farbenfrohe Stücke bis hin zu kostbaren Accessoires präsentierte sie ihren neuen Look in all seinen Facetten – mit ihrer unverkennbaren Kühnheit.

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Mit einer gelungenen Mischung aus Retro-Elementen und kühnen Visionen präsentiert Madonna eine ebenso spektakuläre wie nostalgische Transformation. Ihre Fans, die ihre Wandlungen stets mit Spannung erwarten, werden davon natürlich begeistert sein und feiern bereits jetzt ihre „Rückkehr zu ihren Wurzeln“.