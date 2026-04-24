Madonna setzt eine Belohnung für das Auffinden eines verschollenen Vintage-Outfits aus.

Die amerikanische Sängerin und Songwriterin Madonna startete kürzlich einen ungewöhnlichen Aufruf, nachdem mehrere Kleidungsstücke aus ihrer Garderobe verschwunden waren. Diese Kleidung, die sie bei einem unvergesslichen Auftritt auf dem Coachella-Festival 2026 trug, hat für sie weit mehr als nur symbolischen Wert.

Ein Outfit, das nach einem Bühnenauftritt spurlos verschwand.

Beim Coachella-Festival 2026 (10.–19. April) überraschte Madonna das Publikum mit einem gemeinsamen Auftritt mit der amerikanischen Singer-Songwriterin Sabrina Carpenter. Zu diesem Anlass trug sie ein Vintage-Outfit bestehend aus Jacke, Korsett und Kleid. Kurz nach der Veranstaltung verschwanden diese Kleidungsstücke leider, was Madonna sehr beunruhigte.

Kleidung mit hohem persönlichen Wert

In einer Nachricht in den sozialen Medien erklärte Madonna, dass diese Kleidung „nicht nur Bühnenkostüme“ seien. Sie sei Teil ihrer persönlichen und künstlerischen Geschichte. Sie merkte außerdem an, dass weitere Stücke aus derselben Zeit fehlen, was ihre Verbundenheit zu diesem nun verlorenen Ensemble unterstreicht.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Madonna (@madonna)

Eine Belohnung für ihre Rückkehr

Als Reaktion auf diese Situation kündigte Madonna an, eine Belohnung für jeden auszusetzen, der die Kleidung in gutem Zustand zurückgeben könne. Sie äußerte die Hoffnung, dass jemand die Kleidung finden und sich melden würde, und wandte sich damit direkt an die Öffentlichkeit.

Ein auffälliges Erscheinungsbild

Dieser Auftritt beim Coachella-Festival 2026 war ein besonderer Moment, mehr als zwanzig Jahre nach Madonnas erstem Auftritt bei diesem legendären Event. Gemeinsam mit Sabrina Carpenter performte sie einige ihrer bekanntesten Songs und bot dem Publikum damit eine mit Spannung erwartete Überraschung.

Indem Madonna eine Belohnung für das Auffinden dieses Vintage-Outfits auslobt, unterstreicht sie die Bedeutung von Objekten, die mit ihrer Karriere verbunden sind. Über ihren materiellen Wert hinaus verkörpern diese Stücke einen Teil ihres künstlerischen Erbes und bilden nun den Kern einer ungewöhnlichen Anziehungskraft.