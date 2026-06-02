Gigi Hadid entscheidet sich für ein Vintage-Strandoutfit mit Polka-Dots und sorgt für Furore.

Um den Mai mit einem Höhepunkt ausklingen zu lassen, gönnte sich das amerikanische Model Gigi Hadid einen Nachmittag am Pool mit Freundinnen . Sie trug einen hellrosa Bikini mit roten Punkten, der Vintage-Charme versprühte und dessen Bilder in den sozialen Medien und der Boulevardpresse im Nu für Furore sorgten.

Ein Nachmittag im Retro-Stil am Pool

Am 31. Mai genoss Gigi Hadid mit ihrer Schwester Bella und ihren Freunden Leah McCarthy und Patrick Dooley die Sonne am Pool. Es herrschte eine entspannte, unbeschwerte Atmosphäre: Wasserfarben, Pinsel und Paletten lagen auf der Wiese, daneben Tabletts mit frischer Wassermelone, Gebäck und Gemüsesticks mit Hummus. Das Foto, das Patrick Dooley in seiner Instagram-Story teilte, erregte sofort Aufmerksamkeit und wurde vielfach geteilt. Die Gruppe posierte vor einem Erkerfenster.

Ein zweiteiliges Outfit mit rosa Punkten – ein absolut sommerliches Markenzeichen.

Gigi Hadids Outfit verkörpert schlichte Eleganz. Ein hellrosa Triangel-Top, das mit dünnen Bändern im Nacken und am Rücken gebunden wird, und dazu passende Strümpfe mit langen Bändern, die elegant über die Hüften fallen. Rote Punkte, die an die Pin-up-Tradition erinnern, runden den Look perfekt ab.

Um den Look abzurunden, kombinierte Gigi Hadid das Must-have-Accessoire der Saison: eine Baseballkappe aus Barbados. Dazu trug sie mehrere übereinanderliegende Edelsteinketten und weiße Hosen mit Kordelzug, die tief auf der Hüfte saßen, um nicht vom Hauptoutfit abzulenken.

Bella, salbeigrün und hochgeschnitten

Neben ihrer Schwester wählte das amerikanische Model Bella Hadid einen anderen Look: einen salbeigrünen Zweiteiler mit dünnen Trägern, einem gerafften Oberteil und einer hochgeschnittenen Hose. Eine leuchtend rote Kappe als Sonnenschutz rundete das Outfit ab. Auch die anderen beiden Gäste ließen sich den Spaß nicht entgehen: Leah McCarthy trug eine dunkelblaue Knicks-Kappe, eine schwarze Badehose und ein Oberteil mit Animal-Print; Patrick Dooley hingegen eine schwarze Badehose und machte Gruppen-Selfies.

Der Sommer 2026 der Hadid-Schwestern nimmt Gestalt an.

Für die Hadid-Schwestern scheint der Sommer nun endgültig begonnen zu haben. Bereits im April hatte Gigi anlässlich des 31. Geburtstags ihrer Freundin Leah McCarthy während eines tropischen Urlaubs mehrere Fotos in einem gelben Zweiteiler mit dünnen Trägern gepostet.

Bella gönnte sich in den letzten Wochen eine Reise nach Saint-Tropez an Bord einer Superyacht und zeigte sich dabei mehrfach in Badeanzügen sowie in metallisch schimmernden oder braun gepunkteten Zweiteilern. Gemeinsam prägen sie die Konturen eines Sommers 2026, der von Retro-Stil, Natürlichkeit und Lässigkeit geprägt ist – jenem schwer zu übersetzenden englischen Wort, das die aktuelle Modephilosophie perfekt beschreibt.

Mit nur wenigen Fotos hat Gigi Hadid einen Strandlook kreiert, der in den kommenden Wochen wohl zu den meistkopierten gehören wird. Rote Punkte, ein dreieckiger Haarschnitt und eine Strandkappe – ihr Outfit vereint Pin-up-Nostalgie, schicke Schlichtheit und mühelosen Stil. Es ist das Rezept für einen zeitlosen Klassiker, den Gigi Hadid einmal mehr modern interpretiert hat.