„Es steht ihr überhaupt nicht“: Halseys funkelndes Kleid spaltet die Internetnutzer.

Auf dem roten Teppich werden manche Auftritte allseits gefeiert, andere hingegen entfachen Diskussionen. Halseys Look bei der Gold Gala 2026 gehört eindeutig zur letzteren Kategorie. Die amerikanische Singer-Songwriterin erschien in einem detailreichen Couture-Kleid. Unter den Beiträgen vom roten Teppich spalteten sich die Meinungen schnell: Einige waren begeistert, andere deutlich weniger.

Ein spektakuläres Couture-Kleid

Für die fünfte jährliche Gold Gala, die vom Gold House im Music Center in Los Angeles veranstaltet wurde, wählte Halsey eine Haute-Couture-Kreation des indischen Designers Rahul Mishra aus seiner Frühjahrskollektion 2024 mit dem Titel „Superheroes“. Das Kleid in Beige-Rosa war vollständig mit funkelnden Kristallen und metallisch grünen und goldenen Motiven bestickt. Das tief ausgeschnittene Oberteil reichte bis zur Taille und wurde von zarten Perlenbändern umrahmt. Der fließende Tüllrock ging in eine lange Schleppe über, die mit von der Natur inspirierten Stickereien verziert war.

Um ihren Look abzurunden, trug Halsey indischen Schmuck: eine Smaragdkette von Sabyasachi, Ohrringe und Armbänder von Anita Dongre, alles harmonierend mit einer geflochtenen Frisur und Smokey Eyes. Ihr Verlobter, der Schauspieler Avan Jogia, trug ebenfalls ein passendes Kleid von Rahul Mishra. Das Duo zelebrierte damit die indische Haute Couture und entsprach ganz dem Geist der Gold Gala, die der asiatisch-pazifischen Kultur gewidmet war.

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Ein Look, der die Internetnutzer spaltet

Die Reaktionen auf die zahlreichen online geteilten Fotos waren unterschiedlich. Einige Internetnutzer waren von der von Rahul Mishra kreierten Silhouette begeistert und lobten das Kleid als „großartig“, „magisch“ oder gar „ein Kunstwerk“. Andere äußerten sich kritischer zu dieser Modeentscheidung.

Zur Erinnerung: Der Körper, das Aussehen und die Kleidung einer Frau – wie die jedes anderen auch – sind kein Grund für Angriffe oder bösartige Kommentare. Ob Halsey das Kleid, das sie bei der Gold Gala 2026 trug, nun mochte oder nicht, es war in erster Linie eine persönliche Stilentscheidung. Ihrem Stil treu, erkundet die Sängerin weiterhin eine einzigartige Ästhetik, die Hollywood-Glamour, spektakuläre Haute Couture und alternative Einflüsse vereint, ohne dabei zu versuchen, es allen recht zu machen.

Eine Gold-Gala 2026 unter dem Motto Mode

Diese prestigeträchtige Veranstaltung, die jährlich von Gold House organisiert wird, zelebriert die Kultur und das Talent des asiatisch-pazifischen Raums. Die Ausgabe 2026 unter dem Motto „Eine neue Goldwelt“ brachte zahlreiche Prominente zusammen, darunter die indische Schauspielerin Priyanka Chopra, die chinesische Freestyle-Skifahrerin Eileen Gu, das amerikanische Model Chrissy Teigen, die indisch-amerikanische Schauspielerin und Drehbuchautorin Mindy Kaling sowie den kanadischen Schauspieler und Autor Simu Liu. Eine schillernde Auswahl an Couture-Looks wurde präsentiert, wobei Halseys Outfit zu den meistdiskutierten gehörte.

Mit diesem beeindruckenden Auftritt hat Halsey einmal mehr ihre Vorliebe für unkonventionelle Designs unterstrichen. Auf dem roten Teppich hat sie sich nie an Online-Erwartungen angepasst, sondern stets ihre Persönlichkeit durch Mode zum Ausdruck gebracht. Eines ist sicher: Ihrer künstlerischen Vision treu, macht Halsey jeden Auftritt zu einem echten Fashion-Highlight.