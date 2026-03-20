In einem trägerlosen schwarzen Kleid zieht diese amerikanische Athletin alle Blicke auf sich.

In einem schicken, trägerlosen schwarzen Samtkleid zog die amerikanische Kunstturnerin Jordan Chiles bei der Gala für Müttergesundheit in Los Angeles alle Blicke auf sich.

Ein überaus elegantes Säulenmodell aus Samt

Jordan Chiles entschied sich für ein langes, schwarzes, trägerloses Samtkleid mit trägerlosem Ausschnitt. Das Oberteil betonte ihre Schultern und tätowierten Arme, während die schmale Silhouette ihre Taille und Beine in Szene setzte. Mit langen schwarzen Fingernägeln und einem Smokey-Eye-Make-up mit mauvefarbenen Lippen strahlte sie vor dem blauen Hintergrund eine kraftvolle Eleganz aus.

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Eine Wohltätigkeitsveranstaltung in Beverly Hills

Dieser Look entstand am 18. März 2026 auf der Jhpiego-Gala für Müttergesundheit im Beverly Hills Hotel, einer Gala zur Unterstützung der globalen Müttergesundheit. Unter den anwesenden Stars, wie der amerikanischen Schauspielerin und Produzentin Gabrielle Union und der amerikanischen Schauspielerin Tia Mowry, stach Jordan Chiles mit ihrer Ausstrahlung als ehemalige Athletin und heutige Stilikone hervor, nachdem sie bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris erfolgreich Einspruch gegen die Vergabe der Bronzemedaille eingelegt hatte.

Kurz gesagt, Jordan Chiles glänzt auf dem roten Teppich: ein symbolträchtiges silbernes Cut-out-Kleid bei den TIME Women of the Year 2026 oder eine schwarze Robe bei der Ebony Power 100 Gala. Dieses schwarze Samtkleid unterstreicht ihr Talent, sportliche Stärke und Haute Couture zu vereinen und begeistert Fans und Fotografen gleichermaßen.