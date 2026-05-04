"Ein Engel": Bella Hadids Urlaubsfotos begeistern Internetnutzer

Soraya
@bellahadid / Instagram

Keine gestellten Fotos, nur eine Bildergalerie mit dem Titel „Zufällig 🧚☀️🧡“ und eine Reihe von Strand-Looks, die im Nu die Internetnutzer begeisterten. Das amerikanische Model Bella Hadid bestätigt damit, dass sie ihre Sommerpause genießt – sehr zur Freude ihrer Follower.

Ein weißes Kleid im Bohème-Stil

Die Bildunterschrift sagt alles über Bella Hadids aktuelle Stimmung: „Einige zufällige Dinge 🧚☀️🧡 🍀🍹🐬🌅🌅🌅“ . Kein Konzept, keine Geschichte – einfach Schnappschüsse aus dem sonnigen Leben, geteilt mit perfekt kontrollierter Lässigkeit. Ein Posting-Stil, der spontan und gleichzeitig sorgfältig inszeniert wirkt und zu einem ihrer Markenzeichen in den sozialen Medien geworden ist.

Passend zu diesem Thema sticht unter den verschiedenen Outfits im Laufsteg besonders das weiße Boho-Kleid hervor. Leicht und fließend, wirkt es, als sei es spontan ausgesucht worden, und verkörpert perfekt die mühelose Ästhetik, die Bella Hadid seit Saisonbeginn präsentiert. Ein Look, der an den Boho-Stil der 2000er-Jahre erinnert.

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Strandlooks, die natürlich fließen

Das Outfit-Karussell beschränkt sich nicht auf einen einzigen Look. Zwischen einem weißen Kleid und einem minimalistischen schwarzen Outfit wechselt Bella Hadid mühelos von einem Look zum anderen – der Beweis, dass sie sich in Haute Couture genauso wohlfühlt wie in schlichter Kleidung. Dieser Stilmix, von Boho über minimalistisch bis hin zu farbenfrohen Looks, verleiht dem Post eine authentische Leichtigkeit, die bei ihren Followern weit über reines Modeinteresse hinaus Anklang findet.

Die Kommentare sprechen für sich.

Die Reaktion ihrer 61 Millionen Follower war sofort und einhellig. „Ein Engel“, „Du bist so wunderschön“, „Königin“ – die Kommentare spiegeln wider, was viele beim Anblick dieser Bilder empfinden: strahlende Schönheit, verstärkt durch die sonnige Kulisse und einen Look, der perfekt mit dieser Umgebung harmoniert. Bei Bella Hadid verstärkt diese scheinbare Natürlichkeit die visuelle Wirkung zusätzlich: Nichts wirkt aufgesetzt, alles fließt natürlich, wie eine natürliche Verlängerung des Sommers, den sie verkörpert.

Letztendlich ist dieser Beitrag Teil einer Reihe von Strand-Posts von Bella Hadid für Frühjahr/Sommer 2026. Ihre Urlaubsfotos haben eines bestätigt: Sie ist eine der wenigen Prominenten, deren jeder Post sofort zu einem „Fashion-Moment“ wird.

Soraya
Soraya
Meine Leidenschaft gilt authentischen Aromen und kulinarischen Entdeckungen. Ich bereise die Welt auf der Suche nach gastronomischen Schätzen, die ich mit Ihnen teilen möchte. Als wahrer Feinschmecker bin ich fest davon überzeugt, dass jedes Gericht eine Geschichte zu erzählen hat.
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