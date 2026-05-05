Blake Lively begeisterte bei der Met Gala in einem spektakulären, 4 Meter langen Kleid.

Die amerikanische Schauspielerin und Model Blake Lively war seit 2022 nicht mehr zur Met Gala zurückgekehrt. Als sie am Abend des 4./5. Mai 2026 auf den Stufen des Metropolitan Museum of Art wieder auftauchte, trug sie ein Kleid, das das vierjährige Warten allemal wert war – mit einer vier Meter langen Schleppe.

Ein archiviertes Versace-Kleid aus dem Jahr 2006

Blake Lively war 2022 Co-Vorsitzende der Met Gala und trug dabei ein Versace-Kleid, das sich live auf dem roten Teppich verwandelte – einer der unvergesslichsten Momente in der jüngeren Geschichte des Events. Dieses Jahr feierte sie nach vier Jahren Pause ihr großes Comeback in einem Atelier-Versace-Kleid aus der Frühjahrskollektion 2006, einem Archivstück, das von Donatella Versace persönlich ausgewählt und freigegeben wurde.

Blake sagte gegenüber Vogue: „Blake hat mit Versace im Met schon so viele ikonische Momente erlebt, und der heutige Abend ist keine Ausnahme.“ Das pastellfarbene Kleid, inspiriert von venezianischen Rokoko-Gemälden des 18. Jahrhunderts, bestach durch ein drapiertes Oberteil, das mit Edelsteinen in sanften Farbtönen bestickt war, mehrere skulpturale Ausbuchtungen an den Hüften, die an die Formen barocker Kircheninterieurs erinnerten, und eine vier Meter lange Schleppe.

BLAKE LIVELY BEI DER MET GALA pic.twitter.com/xdwptIv6OO – 2000er (@PopCulture2000s) 5. Mai 2026

„Kleidung ist eine Leinwand“

Im Interview mit Vogue auf dem roten Teppich erklärte Blake Lively ihre Wahl: „Da das Thema Kunst ist, wollte ich ein historisches Kleidungsstück tragen. Ein Kleidungsstück ist wie eine Leinwand und erzählt eine Geschichte. Es war etwas Besonderes, ein Stück mit eigener Geschichte wählen zu können, das die Zeit überdauert hat.“ Sie beschrieb das Kleid außerdem als gleichzeitig „einen Sonnenaufgang und einen Sonnenuntergang“ erinnernd.

Die „persönlichste“ Tasche des Abends

Neben dem Kleid selbst berührte vor allem ein dezentes Accessoire: eine personalisierte Minaudière von Judith Leiber Couture, deren vier Seiten mit Zeichnungen ihrer vier Kinder verziert waren. Ein intimer und bewegender Kontrast zur Pracht des restlichen Kleides – eine Erinnerung daran, dass selbst auf dem größten roten Teppich der Welt die Familie am wichtigsten ist.

Accessoires, die zur Qualität des Zimmers passen

Blake Lively rundete ihren Look mit Christian Louboutin-Schuhen, Schmuck von Lorraine Schwartz und einer Frisur im Stil des alten Hollywood ab, die sanft über ihre Schultern fiel. Ihr Make-up mit kalifornisch-bronzenen Highlights und dezentem Eyeliner bildete einen harmonischen Kontrast zur barocken Pracht des Kleides, ohne es jemals zu überstrahlen.

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Die Geschichte von Versace im Met geht weiter

Dieses Kleid aus dem Jahr 2026 ist endlich Teil einer Versace-Lively-Saga, die sich über mehr als ein Jahrzehnt Met Galas erstreckt: das goldene Meerjungfrauenkleid mit blauen Federn 2017, das bestickte burgunderrote „Heavenly Bodies“-Kleid 2018, das Freiheitsstatue-Kleid 2022 – und nun dieses pastellfarbene Rokoko-Kleid mit einer vier Meter langen Schleppe. Jedes Jahr ein neues Kapitel derselben Geschichte.

Vier Jahre Pause, eine vier Meter lange Eisenbahn, vier Kinderzeichnungen auf einer Minaudière – Blake Lively feierte ein Comeback, das Spektakel und Intimität mit seltener Präzision verband. Genau so, wie wir es von ihr erwartet hatten.