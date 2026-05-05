Bei der Met Gala sorgte Plus-Size-Model Ashley Graham für Furore.

Fabienne Ba.
@ashleygraham / Instagram

Jeder Look bei der Met Gala prägt den Abend auf seine Weise. Ashley Grahams Look in diesem Jahr, 2026, ist ein Paradebeispiel: ein Kleid, das vollständig direkt auf ihren Körper genäht war, inspiriert von Schlangenleder, das den Abend mit seltener künstlerischer Präzision eröffnete.

Gastgeberin und erste Ankömmling auf dem roten Teppich

Ashley Graham war eine der ersten Prominenten, die am Abend des 4./5. Mai 2026 die Stufen des Metropolitan Museum of Art betraten. Sie moderierte gemeinsam mit der Schauspielerin, DJane und Radiomoderatorin La La Anthony sowie dem britischen Model und der Schauspielerin Cara Delevingne den Livestream der Vogue Met Gala. Mit müheloser Eleganz und einem Outfit, das den Ton für den Abend vorgab, meisterte sie die Aufgabe mit Bravour.

Ein Kleid, das direkt auf die Haut genäht ist

Das Kleid, das Ashley Graham trug, stammte von Dimitra Petsa, der griechischen Gründerin von Di Petsa – einem Label, das für seine charakteristischen Kleider im „Wet-Look“ bekannt ist. Das Kleid mit seinen hautfarbenen Tönen und den gewebten Netzdetails war von Schlangenschuppen inspiriert – eine zweite Haut im wahrsten Sinne des Wortes. Das Team nähte das gesamte Kleid direkt an Ashley Grahams Körper, bevor sie über den roten Teppich schritt.

Die Designerin sagte gegenüber Vogue: „Ich habe Ashley schon immer für ihre Intelligenz und Schönheit bewundert, und es ist ein Traum, sie für einen so wichtigen Anlass einzukleiden.“ Es ist außerdem das erste Mal, dass eine Kreation von Di Petsa auf der Met Gala getragen wird.

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Eine Hommage an die Kunsthandwerker des Museums

Laut Vogue war Ashley Grahams Look eine Hommage an die Künstler, die ihr Leben und ihre Hände der Erschaffung der im Museum ausgestellten Skulpturen widmeten. Diese Botschaft passte zum diesjährigen Motto „Kostümkunst“ – der Idee, dass Kleidung genauso kostbar, aufwendig und bedeutungsvoll sein kann wie ein Kunstwerk. Das Kleid bestach durch einen V-Ausschnitt, Details aus gewebtem Mesh und eine lange Schleppe und war eine nahezu exakte Nachbildung eines Looks aus der Di Petsa Herbst/Winter 2026 Show.

Accessoires bis hin zu den Fingerspitzen

Ashley Graham trug Pumps von Gianvito Rossi und mehrere Diamantohrringe von Zales. Das auffälligste Detail: eine Chrom-Maniküre mit silbernen Highlights, bei der die Fingerspitzen in Silbermetall getaucht waren – ein einzigartiger Effekt, der den modellierten Look bis in die Fingerspitzen verlängerte. Ihr Make-up von Jimmy Stam setzte auf natürliche Schönheit – künstliche Wimpern und rosa Lippenstift –, während ihr braunes Haar im Wet-Look nach hinten gekämmt war.

Sechs Auftritte bei der Met Gala

Dies war Ashley Grahams sechster Auftritt bei der Met Gala. 2025 trug sie ein gestreiftes Wollkleid von BOSS, inspiriert von der Herrenmode der 1990er-Jahre. 2024 präsentierte sie sich in einer Robe von Ludovic de Saint Sernin, deren Anfertigung über 500 Arbeitsstunden in Anspruch nahm. Jedes Jahr beweist sie aufs Neue, dass Mode für alle Körpertypen geeignet ist – und dass das größte Museum der Welt da keine Ausnahme bildet.

Ein Kleid, das direkt auf ihre Haut genäht war, verchromte Finger und ein Platz in der ersten Reihe vom Moment an, als der rote Teppich geöffnet wurde – Ashley Graham bewies einmal mehr, dass sie nicht einfach nur zur Met Gala eingeladen ist. Sie ist ein Teil davon.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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