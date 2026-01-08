Search here...

Sie wollte sich im Dunkeln schminken und ihr Gesicht veränderte sich: Diese Schauspielerin erzählt ihre Geschichte

Léa Michel
Als Kelly Ripa am 5. Januar 2026 zu „LIVE with Kelly & Mark“ zurückkehrte, amüsierte sie ihr Publikum mit der Erklärung, warum ihr Teint so gebräunt aussah: ein Make-up-Missgeschick. Die amerikanische Schauspielerin und Moderatorin erzählte, wie sie aufgrund unzureichender Beleuchtung am Ende überall im Gesicht Konturen aufgetragen hatte.

Ein gestörter Weckruf aus dem Urlaub

„Heute Morgen bin ich nach den Feiertagen völlig desorientiert aufgewacht“, vertraute sie live an. Im Dunkeln, ohne das Licht anzuschalten ( „Ich hasse es, das Zimmer beim Fertigmachen zu beleuchten“ ), griff Kelly nach ihrem Foundation-Stick … der sich als Konturenstift entpuppte! „Irgendwas stimmte nicht, aber ich habe ihn immer wieder aufgetragen. Immer und immer wieder!“

Mark versicherte ihr: „Du siehst immer noch toll aus.“

Ihr Ehemann, Mark Consuelos, schaltete sich ein, um sie zu beruhigen: „Du siehst toll aus.“ Kelly beharrte: „Alle sagen immer: ‚Oh, du bist gebräunt!‘ Nein, nein, das ist nur Contouring!“ Die Moderatorin, die das Rampenlicht gewohnt ist, erklärte, dass das Contouring viel zu dunkel sei, um als Grundlage für ihren hellen Teint zu dienen.

Contouring modelliert das Gesicht durch das Erzeugen von Schatten (Stirn, Wangenknochen, Kieferpartie), während Foundation den Teint im gesamten Gesicht ausgleicht. Kelly kombinierte beides und kreierte so diesen ungewöhnlichen, sonnengeküssten Effekt, der die gesamte Crew am Set amüsierte.

Es ist nicht das erste Mal, dass ihr live im Fernsehen ein Fehler unterlaufen ist.

Es ist nicht das erste Mal, dass der amerikanischen Schauspielerin und Moderatorin Kelly Ripa live im Fernsehen ein Missgeschick passiert ist. Am 9. Dezember fingen die Kameras die Moderatorin noch halb bekleidet ein: „Vor zehn Sekunden war ich noch komplett nackt! Jetzt bin ich halb angezogen, mir fehlt der Gürtel!“ Wie immer mit Humor und Selbstironie.

Diese spontanen Momente unterstreichen Kellys Charme: Sie ist eine sympathische Moderatorin, die ihre kleinen Eigenheiten selbstbewusst präsentiert. Als dreifache Mutter und seit 25 Jahren Fernsehstar beweist sie, dass man professionell sein kann, ohne perfekt zu sein. Ihr Geheimnis? Ansteckender Humor und entwaffnende Authentizität.

