Diese Sängerin spricht offen über ihre bipolare Diagnose und was sich in ihrem Leben verändert hat.

Fabienne Ba.
@kehlani / Instagram

Ein Jahr nachdem sie ihre psychischen Probleme öffentlich gemacht hat, blickt die amerikanische Sängerin, Songwriterin und Tänzerin Kehlani auf die durch diese Diagnose ausgelösten Umwälzungen zurück. In einem kürzlich geführten Interview beschreibt sie einen Weg, der von „Erkenntnis, Therapie und einer neuen Lebensweise“ geprägt war.

Eine Diagnose, die einen Wendepunkt markiert

2025 gab Kehlani bekannt, dass bei ihr eine bipolare Störung und eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wurden. Diese Offenbarung veränderte ihr Leben grundlegend. Sie erklärt, dass es ein wichtiger Schritt war, ihren Problemen einen Namen zu geben, aber dass damit auch eine Verpflichtung einherging: besser zu verstehen, wie sie funktioniert, und ihr Leben entsprechend anzupassen.

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Therapie, Behandlung und Bewusstsein

Seit dieser Diagnose hat Kehlani verschiedene Nachsorgemaßnahmen ergriffen, darunter Medikamente und diverse Therapieansätze. Sie betont die Wichtigkeit dessen, was sie als „mentales Werkzeugset“ bezeichnet.

Dieses neue Bewusstsein ermöglicht es ihr insbesondere, ihre Symptome und Auslöser schneller zu erkennen. Sie lernt allmählich, die Warnzeichen von Anfällen, wie Schlafstörungen, Energieschwankungen oder Verhaltensänderungen, wahrzunehmen.

Lernen, "anders" zu leben

Kehlani erklärt außerdem, dass sie derzeit einen Lebensstil entwickelt, der zu ihr passt und ihre psychische Gesundheit berücksichtigt. Dazu gehört eine bessere Kommunikation mit ihrem Umfeld. Sie ermutigt ihre Lieben, auf bestimmte Signale zu achten und gegebenenfalls einzugreifen. Diese Offenheit wird zu einem Schlüsselelement ihrer Stabilität und ermöglicht es ihr, schwierige Zeiten nicht mehr allein zu bewältigen.

Eine Reise, die von Momenten des Bruchs geprägt ist

Vor ihrer Diagnose durchlebte Kehlani eine besonders intensive Phase, geprägt von Angstzuständen, Wut und einer Form von Paranoia. Sie beschreibt einen Wendepunkt, der sie dazu veranlasste, Hilfe zu suchen. Rückblickend erkennt sie an, dass diese Phase entscheidend war: Ohne diese Episode hätte sie möglicherweise keine Diagnose erhalten oder mit der Arbeit an sich selbst begonnen.

Eine neue Phase in seinem Leben und seiner Karriere

Heute setzt Kehlani ihre Karriere fort und integriert dabei diese neuen persönlichen Realitäten. Kürzlich mit einem Grammy ausgezeichnet, verkörpert sie zudem einen offeneren Diskurs über psychische Gesundheit in der Musikindustrie. Ihre Geschichte unterstreicht eine zentrale Botschaft: Sich selbst zu verstehen ist ein Prozess, der Zeit, Hilfsmittel und Unterstützung erfordert.

Indem Kehlani ihre Erfahrungen teilt, trägt sie dazu bei, die bipolare Störung und die damit verbundenen Realitäten besser zu verstehen. Ihr Weg verdeutlicht sowohl die Komplexität der Diagnose als auch die Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung, die sie durch ständige Selbstreflexion und persönliche Entwicklung bietet.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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