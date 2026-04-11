Nachdem sie 20 Kilo zugenommen hat, ist die ehemalige Miss Frankreich zufrieden mit ihrem neuen Körper.

Die französische Sängerin und Ukulelespielerin Vaimalama Chaves, Miss France 2019, gab kürzlich bekannt, dass sie 20 Kilo zugenommen hat. Nun spricht sie über ihr Verhältnis zu ihrem Körper und teilt eine Botschaft der Akzeptanz und des Wohlbefindens.

Eine ehemalige Miss Frankreich, die offen über ihre körperliche Transformation spricht

Vaimalama Chaves teilte auf Social Media ihre persönlichen Gedanken zu ihren Gewichtsschwankungen nach einer Phase intensiven Fitnesstrainings. Die 2019 zur Miss France gekrönte Chaves hat sich seitdem mehrfach kritisch über den Druck geäußert, dem Schönheitsideal zu entsprechen, und über die damit verbundenen Schönheitsnormen bei Schönheitswettbewerben. In einem Instagram-Post erklärte sie, dass sie nach der Teilnahme an einem Fitnesswettbewerb, der mit strengen Ernährungs- und Trainingsplänen verbunden ist, zugenommen habe.

Sie erzählt, dass sie mehrere Wochen lang ein bestimmtes Programm mit festgelegten körperlichen Zielen befolgt hat. Danach erklärte sie, dass sie sich für einen flexibleren Ansatz entschieden habe, der mehr Raum für Ausgewogenheit und Freude lasse. Sie betonte insbesondere, wie wichtig es sei, nach einer besonders anstrengenden Phase auf ihren Körper zu hören.

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Eine Botschaft mit Fokus auf Wohlbefinden

In ihrer Aussage erklärt Vaimalama Chaves, dass sie sich nun wohler in ihrem Körper fühlt. Sie betont, dass sich körperliche Veränderungen im Laufe der Zeit entwickeln können, insbesondere abhängig vom Lebensstil und den persönlichen Prioritäten. Ihre Äußerungen sind Teil einer breiteren Diskussion über die Vielfalt der Körperformen und die Wichtigkeit, Aussehen und Selbstwertgefühl zu trennen.

Seine Rede hat positive Reaktionen hervorgerufen.

Vaimalama Chaves' Post löste online zahlreiche Reaktionen aus, wobei viele Nutzer die Offenheit ihrer Botschaft lobten. Körperbild ist ein wiederkehrendes Thema in den sozialen Medien, insbesondere im Hinblick auf den Druck, der mit Schönheitsidealen einhergeht. Einige Beobachter glauben, dass diese persönlichen Berichte zu einer vielfältigeren Darstellung des weiblichen Körpers beitragen.

Die Entwicklung der Diskurse rund um den Körper

Öffentliche Äußerungen von Persönlichkeiten tragen zu einer breiteren Auseinandersetzung mit dem Thema Aussehen in den Medien bei. Im Laufe der Jahre haben verschiedene Persönlichkeiten aus Mode und Fernsehen ihre Erfahrungen mit den Erwartungen an ihr Aussehen geteilt. Diese Berichte bereichern die Diskussionen über Selbstakzeptanz und die Vielfalt von Lebenswegen.

Letztlich deutet Vaimalama Chaves nun an, dass sie ein Wohlbefindensverständnis befürwortet, das nicht allein auf dem äußeren Erscheinungsbild basiert. Ihr Zeugnis unterstreicht die Idee, dass sich das persönliche Gleichgewicht in den verschiedenen Lebensphasen weiterentwickeln kann.