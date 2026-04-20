„In den Wechseljahren werden wir an den Rand gedrängt“: Die 54-jährige Schauspielerin Amanda Peet teilt ihre Erfahrungen

Die amerikanische Schauspielerin Amanda Peet bringt eine Realität zum Ausdruck, die viele Frauen kennen: In den Wechseljahren werden sie in Geschichten, im Beruf und sogar im Film als „weniger begehrenswert“ und „weniger sichtbar“ dargestellt. In der Serie „Your Friends & Neighbors“ verkörpert sie diese Erfahrung, indem sie die Therapeutin Mel Cooper spielt, die sich in der Perimenopause befindet.

Eine „kathartische“ Rolle in der Serie „Wahre Nachbarn, falsche Freunde“

In der Serie spielt Amanda Peet Mel, eine Fünfzigjährige, die nicht auf ein bloßes „sentimentales Accessoire“ reduziert oder in die Rolle der „nützlichen Mutter“ gedrängt wird. Die Szenen der Wechseljahre werden offen thematisiert und umfassen Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen und anhaltende sexuelle Bedürfnisse. Die Schauspielerin erklärt in mehreren Interviews, dass die Rolle für sie „befreiend“ war: Sie befindet sich selbst in den Wechseljahren und findet es wichtig, dass diese Phase nicht als Ende oder Schande betrachtet wird.

Die Szenen über die Wechseljahre in „Your Friends & Neighbors“ sind witzig, unverblümt und mitunter sehr realistisch. Das erklärt, warum sie bei einem weiblichen Publikum so gut ankommen, das in Erzählungen über die Lebensmitte oft vernachlässigt wird. Indem die Serie Hitzewallungen, Reizbarkeit und den Wandel familiärer Beziehungen thematisiert, gibt sie dieser Lebensphase den ihr gebührenden Platz. Amanda Peet wird so zur Stimme einer oft stummen Generation, die sich nicht länger an den Rand drängen lassen will.

„Frauen werden in den Wechseljahren an den Rand gedrängt.“

In einem Interview mit dem People-Magazin sprach Amanda Peet über die Rolle älterer Frauen in der Unterhaltungsbranche und der Gesellschaft. Sie erklärte, dass Frauen ab einem gewissen Alter lange Zeit als „unsichtbar, asexuell und an den Rand gedrängt“ galten, als ob nach den Wechseljahren ihr restliches Leben nur noch aus Warten bestünde. Für sie ist es daher essenziell, dass Figuren wie Mel in „Your Friends & Neighbors“ zeigen, dass Alter nicht gleichbedeutend mit Vergessenheit ist: Eine Frau kann müde sein, hormonelle Schwankungen erleben und trotzdem aktiv bleiben.

Ein Kampf gegen die „altersbedingte Dysmorphie“

Amanda Peet spricht auch von „altersbedingter Dysmorphie“: dem Gefühl, geistig in den Dreißigern, oft sogar in den 27ern, stecken zu bleiben und Schwierigkeiten zu haben, zu akzeptieren, dass der Körper das Alter von fünfzig überschritten hat – mit Wechseljahren, Falten, ergrauendem Haar und Identitätsfragen. Sie hebt diese Diskrepanz zwischen dem realen Körper und dem inneren Bild hervor, die das Gefühl verstärkt, nicht mehr dem zu entsprechen, was die Gesellschaft von einer sogenannten „reifen“ Frau erwartet.

Eine Botschaft der Sichtbarkeit und Würde

Mit ihrer Schauspielerei und ihren öffentlichen Äußerungen setzt sich Amanda Peet für mehr Sichtbarkeit von Frauen in den Wechseljahren ein, sowohl im Film als auch im Alltag. Sie betont, dass Schauspielerei allein nicht ausreicht: Es ist ebenso wichtig, diesen Frauen zu ermöglichen, im Mittelpunkt von Geschichten, Projekten und Entscheidungsprozessen zu stehen, ohne sie nach ihrer Jugend in eine Nebenrolle zu drängen.

Ihre Aussage ähnelt der von anderen Schauspielerinnen wie Demi Moore oder Halle Berry, die allesamt die Art und Weise anprangern, wie Frauen ausgegrenzt werden, sobald sie ein bestimmtes Schönheitsideal überschreiten.

Indem die Serie „Your Friends & Neighbors“ Frauen wie Amanda Peet eine Stimme gibt und Charaktere porträtiert, die die Realität der Wechseljahre widerspiegeln, trägt sie zu einem Wandel der Wahrnehmung bei. Diese Lebensphase wird nicht als Ende, sondern als Transformation mit ihren Herausforderungen, aber auch ihrer Vielfalt und Komplexität gesehen. Indem sie das Schweigen bricht und Stereotypen aufgreift, erinnert uns Amanda Peet daran, dass Frauen über 50 weder verschwinden noch sich einer aufgezwungenen Unsichtbarkeit beugen sollten.