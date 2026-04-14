Kendall Jenner überrascht auf dem Coachella-Festival mit einem minimalistischen Look

Fabienne Ba.
@kendalljenner / Instagram

Das amerikanische Model und die Unternehmerin Kendall Jenner sorgte beim Coachella-Festival 2026 (10.–19. April) mit einer minimalistischen Silhouette für Aufsehen – ein Look, der sich deutlich von den traditionellen Festival-Outfits abhob. Ihr Auftritt unterstreicht den Trend zu schlichteren Outfits mit einfachen Schnitten und klaren Kombinationen.

Ein minimalistischer Look, der mit den üblichen Konventionen bricht.

Kendall Jenner wurde am ersten Coachella-Wochenende gesichtet und wählte ein Outfit mit klaren Linien und einer neutralen Farbpalette. Sie setzte auf die Kombination von Basics und bevorzugte eine funktionale Ästhetik, die perfekt zum Festivalambiente passte. Diese Wahl stand im Kontrast zum traditionellen Coachella-Image, das oft von Boho-Schnitten, vielen Accessoires und auffälligen Mustern geprägt ist. Kendall Jenners Outfit verdeutlicht letztendlich einen Stilansatz, bei dem Schlichtheit im Mittelpunkt steht.

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Eine Weiterentwicklung des Coachella-Stils

Seit einigen Jahren entwickelt sich der Stil auf dem Coachella-Festival hin zu vielfältigeren Silhouetten. Während die Boho-Ästhetik lange Zeit dominierte, gewinnen minimalistische und Streetwear-Einflüsse zunehmend an Bedeutung. Diese Transformation spiegelt die allgemeine Entwicklung der Modetrends wider, in der vielseitige und unkomplizierte Kleidungsstücke immer beliebter werden. Kendall Jenners Wahl passt in diesen Trend und bevorzugt Kleidung, die auch außerhalb des Festivalgeländes getragen werden kann.

Minimalismus, ein anhaltender Trend

Kendall Jenner wird regelmäßig mit einer minimalistischen Ästhetik in Verbindung gebracht, die sich durch klare Linien und gedeckte Farben auszeichnet. Minimalismus beeinflusst weiterhin zeitgenössische Kollektionen, insbesondere durch die Verwendung neutraler Farbtöne und strukturierter Schnitte. Dieser Trend spiegelt ein wachsendes Interesse an vielseitiger Kleidung wider, die für verschiedene Anlässe geeignet ist. Kendall Jenners Auftritt bestätigt die zunehmende Integration des Minimalismus in die Inspirationen, die mit Coachella verbunden sind.

Mit ihrem minimalistischen Look beim Coachella 2026 verdeutlicht Kendall Jenner die Weiterentwicklung der Stilcodes des Festivals. Diese Silhouette unterstreicht den anhaltenden Einfluss des Minimalismus in der zeitgenössischen Mode, selbst in Kontexten, die traditionell mit ausdrucksstärkeren Stilen assoziiert werden.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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