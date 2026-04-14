Warum ist die muskulöse Figur dieser Primaballerina so faszinierend?

Fabienne Ba.
@otimabuse / Instagram

Die südafrikanische Tänzerin und Choreografin Oti Mabuse sorgte bei den Olivier Awards 2026 mit ihrer durch ein strukturiertes Kleid betonten Silhouette für Aufsehen. Ihr Auftritt auf dem roten Teppich unterstrich die sich wandelnde Darstellung des Körpers in Tanz und darstellender Kunst.

Ein bemerkenswerter Auftritt bei den Olivier Awards 2026

Oti Mabuse besuchte die Olivier Awards in der Londoner Royal Albert Hall, einer jährlichen Preisverleihung zu Ehren britischer Theaterproduktionen und Künstler. Für den Anlass wählte sie ein kurzes, orangefarbenes Kleid im Korsettstil mit klarer Linienführung und einem skulpturalen Ausschnitt. Der figurbetonte Schnitt setzte ihre schlanke Figur perfekt in Szene. Die Olivier Awards, die 1976 ins Leben gerufen wurden, sind ein Höhepunkt im britischen Kulturkalender und bringen führende Persönlichkeiten aus Theater, Tanz und Unterhaltung zusammen.

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Eine Evolution ästhetischer Darstellungen

Im Laufe der Jahre haben sich die ästhetischen Standards für Tanz und Performance weiterentwickelt und eine größere Vielfalt an Körpertypen ermöglicht. Der athletische Körperbau gilt heute als vereinbar mit einem eleganten und ausdrucksstarken Erscheinungsbild. Öffentliche Auftritte renommierter Tänzer tragen zu dieser Entwicklung bei und präsentieren Figuren, die die physische Realität ihrer künstlerischen Praxis widerspiegeln. Diese Entwicklung ist Teil eines umfassenderen Kontextes, in dem Performance und körperliche Fähigkeiten zunehmend als wesentliche Elemente des künstlerischen Ausdrucks anerkannt werden.

Letztendlich veranschaulicht Oti Mabuses Auftritt bei den Olivier Awards 2026 perfekt den Wandel ästhetischer Codes in der Welt des Tanzes und der Unterhaltung. Indem sie einen Körper in den Vordergrund rückt, der gleichermaßen muskulös, ausdrucksstark und elegant ist, trägt sie dazu bei, Schönheitsideale neu zu definieren, die nun stärker in der physischen Realität und der künstlerischen Performance verankert sind.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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