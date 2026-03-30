„Sie ist zu verführerisch“: Kim Novak kritisiert die Wahl von Sydney Sweeney für ihre Filmbiografie.

Die amerikanische Schauspielerin Kim Novak (93) äußerte kürzlich Bedenken hinsichtlich der Besetzung der amerikanischen Schauspielerin und Produzentin Sydney Sweeney für die Rolle in der Filmbiografie „Scandalous!“, die sich mit ihrer Beziehung zu Sänger Sammy Davis Jr. befasst. In einem Interview mit der Times erklärte Marilyn Pauline Novak – bekannt als Kim Novak –, dass sie dieser Besetzungsentscheidung nicht zugestimmt hätte.

Bedenken hinsichtlich der Herangehensweise des Films

Laut Kim Novak könnte das mit Sydney Sweeney verbundene Image die Wahrnehmung ihrer persönlichen Geschichte beeinflussen. „Es ist völlig ungeeignet, mich darzustellen“, erklärte sie und fügte hinzu, dass die Schauspielerin ihrer Meinung nach „zu viel Aufmerksamkeit auf ihr Aussehen lenkt“ und dass „Sydney Sweeney ständig zu verführerisch wirkt“.

Abgesehen von der Wahl der Hauptdarstellerin äußerte Kim Novak auch Bedenken hinsichtlich der Darstellung ihrer Beziehung zu Sammy Davis Jr. auf der Leinwand. Sie befürchtet, dass „der Film sich zu sehr auf Sensationsgier konzentrieren wird und die persönlichen und emotionalen Aspekte“ ihrer Geschichte vernachlässigt.

„Ich befürchte, ihre Beziehung wird vor allem aus einem sehr reißerischen Blickwinkel dargestellt werden“, erklärte sie und betonte, dass ihre Bindung vor allem auf gemeinsamen Werten und Erfahrungen beruhte. „Wir hatten viel gemeinsam“, fügte sie hinzu und hob hervor, wie wichtig es sei, ihre Beziehung in ihren historischen Kontext einzuordnen. Der Film „Scandalous!“ erzählt die Liebesgeschichte zwischen der amerikanischen Schauspielerin Kim Novak und dem amerikanischen Sänger Sammy Davis Jr. Ende der 1950er-Jahre – eine Beziehung, die im damaligen gesellschaftlichen und kulturellen Kontext erhebliche Kontroversen auslöste.

Sydney Sweeney spricht über ihre Bewunderung für Kim Novak.

Die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Sydney Sweeney zeigte sich begeistert von der Aussicht, Kim Novak zu verkörpern. Sie erklärte, es sei ihr eine Ehre, eine so ikonische Figur des Films darstellen zu dürfen, und betonte die Aktualität von Novaks Werdegang angesichts des Mediendrucks. Sie gab an, besonders daran interessiert zu sein, wie Kim Novak mit der Aufmerksamkeit umging, die ihrem öffentlichen Image und ihrem Privatleben zuteilwurde – Themen, die ihrer Meinung nach auch heute noch relevant sind.

Letztendlich verdeutlichen Kim Novaks Worte die mitunter unterschiedlichen Erwartungen zwischen den Persönlichkeiten, deren Leben verfilmt wird, und den Kreativteams, die mit der Umsetzung ihrer Geschichten beauftragt sind. Das Projekt „Scandalous!“ ist Teil eines wachsenden Trends von Biopics über Filmschaffende, die häufig Debatten und Diskussionen über die Schauspielerwahl und die Erzählweise auslösen.