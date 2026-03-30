Die 51-jährige Schauspielerin gibt zu, dass sie jüngere Männer daten möchte.

Die amerikanische Schauspielerin und Komikerin Chelsea Handler äußerte sich kürzlich in einer Folge von Angie Martinez' Podcast „IRL“ zu Beziehungen und Altersunterschieden. Sie erklärte, dass sich ihre Einstellung zu romantischen Beziehungen im Laufe der Zeit verändert habe, weshalb sie nun Partner datet, die jünger sind als sie selbst.

Eine starke Vision vom romantischen Leben

Chelsea Handler, bekannt für ihre Offenheit, gab an, in ihren Zwanzigern und Dreißigern eher ältere Männer gedatet zu haben. Ab ihren Vierzigern habe sich ihre Einstellung jedoch geändert. Sie fühle sich nun frei, andere Entscheidungen zu treffen, die ihrem Lebensstil und ihren persönlichen Prioritäten entsprächen.

„Als ich 20 oder 30 war, habe ich immer ältere Männer gedatet“, erklärte sie, bevor sie hinzufügte, dass sie dann beschlossen habe, eine andere Dynamik auszuprobieren. Humorvoll reflektierte sie über ihre Entwicklung und sagte: „Jetzt gehe ich den umgekehrten Weg, weil ich zu fit bin, um mit jemandem auszugehen, der 65 ist.“

Die Bedeutung der Unabhängigkeit

Chelsea Handler betonte ebenfalls die zentrale Bedeutung von Unabhängigkeit in ihrem Leben. In ihrer Rede erklärte sie, dass sie ihr tägliches Leben nicht ausschließlich um eine romantische Beziehung herum aufbauen wolle. Sie hob hervor, wie sehr sie ihre Freiheit schätze, insbesondere in Bezug auf ihre Reiseplanung und die Gestaltung ihres Terminkalenders.

„Ich reise unheimlich gern und lerne gern Männer kennen, aber ich möchte nicht ständig von jemandem bedrängt werden“, vertraute sie an. Die Komikerin beschrieb ihre Einstellung als geprägt vom Wunsch nach Unabhängigkeit, gleichzeitig aber auch von Offenheit für verschiedene Beziehungsformen. Sie sprach auch über ihre Ansicht zur Ehe, die sie heute als weniger zentrale Institution betrachtet als früher, und gab zu, dass sie das Thema mit Humor angeht.

Eine Evolution der Darstellungen

Chelsea Handlers öffentliche Stellungnahme ist Teil eines breiteren Kontextes, in dem verschiedene Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens unterschiedliche Ansichten zu romantischen Beziehungen, insbesondere zum Altersunterschied zwischen Partnern, vertreten. Diese Äußerungen tragen dazu bei, traditionelle Darstellungen von Paaren und romantischen Beziehungen zu erweitern. Indem sie ihre Perspektive offen darlegt, leistet Chelsea Handler einen Beitrag zu einer breiteren Diskussion über gesellschaftliche Erwartungen in Bezug auf Alter, Unabhängigkeit und persönliche Entscheidungen.

Mit ihren Aussagen unterstreicht Chelsea Handler einen Ansatz für romantische Beziehungen, der auf individueller Freiheit und persönlichem Wachstum basiert. Ihr Zeugnis verdeutlicht die Vielfalt an Wegen und Beziehungsmöglichkeiten und erinnert uns daran, dass sich Erwartungen im Laufe der Zeit und mit den jeweiligen Lebenserfahrungen verändern können.