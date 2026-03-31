Adieu, blondes Pixie-Girl: Schauspielerin Brie Larson präsentiert sich mit neuem Haarschnitt

Léa Michel
@brielarson / Instagram

Die amerikanische Schauspielerin, Regisseurin und Sängerin Brie Larson präsentierte kürzlich einen neuen Look, der nicht unbemerkt blieb. Nachdem sie über ein Jahr lang einen sehr kurzen blonden Pixie-Cut getragen hatte, zeigt sie sich nun mit langen, dunklen Haaren – eine deutliche Veränderung in ihrem Haarstyling.

Eine beeindruckende Haarverwandlung auf dem roten Teppich

Brie Larson präsentierte ihre neue Frisur bei der Premiere von „Super Mario Galaxy“ in Kyoto am 28. März 2026. Zu diesem Anlass trug sie langes Haar in sanften Wellen, inspiriert vom Stil des alten Hollywood. Ihre Frisur harmonierte perfekt mit einem türkisfarbenen Kleid im Retro-Stil mit betonten Schultern und einem überkreuzten Oberteil.

Eine neue Interpretation seines Stils

Am darauffolgenden Tag präsentierte Brie Larson ihre neue Frisur beim Formel-1-Grand-Prix von Japan auf dem Suzuka Circuit. Diesmal trug sie ihr langes Haar glatt mit einem leicht seitlichen Scheitel. Sie wählte ein lässigeres Outfit, bestehend aus einer schwarzen Lederjacke und einem bedruckten T-Shirt, was einen Kontrast zu ihrem Look vom Vortag bildete.

Diese Haarveränderung markiert einen Wendepunkt im Vergleich zu ihren jüngsten Frisuren. Seit 2024 hatte Brie Larson tatsächlich mehrere sehr kurze Haarschnitte getragen, darunter einen Buzz Cut für eine Bühnenrolle in London, bevor sie innerhalb weniger Monate zu einem braunen Pixie-Cut und schließlich zu einer platinblonden Variante wechselte.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Film Crave (@_filmcrave)

Die Entwicklung einer Schönheitssignatur

Brie Larsons Haarverwandlungen verdeutlichen, wie manche Prominente je nach beruflichen Projekten und persönlichen Wünschen unterschiedliche Stilrichtungen erkunden. Der Wechsel von einem sehr kurzen Haarschnitt zu langem, dunklem Haar kann auch den Wunsch nach ästhetischer oder künstlerischer Erneuerung widerspiegeln.

Indem Brie Larson diese neue Frisur bei zwei aufeinanderfolgenden öffentlichen Veranstaltungen präsentierte, bestätigte sie ihre Vorliebe für auffällige Haarverwandlungen, die regelmäßig das Interesse der Öffentlichkeit und der Fachmedien auf sich ziehen.

Mit ihren langen, dunklen Haaren präsentiert Brie Larson eine neue Interpretation ihres Stils, die zwischen klassischer Eleganz und Modernität changiert. Diese Haarverwandlung unterstreicht die Fähigkeit der Schauspielerin, ihr Image immer wieder neu zu erfinden und dabei ihrem kreativen Schönheitsideal treu zu bleiben.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
„Sie ist zu verführerisch“: Kim Novak kritisiert die Wahl von Sydney Sweeney für ihre Filmbiografie.
Article suivant
Nachdem sie für ihren Körper kritisiert wurde, reagierte Model Heidi Klum mit einem eindrucksvollen Akt der Befreiung.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Nachdem sie für ihren Körper kritisiert wurde, reagierte Model Heidi Klum mit einem eindrucksvollen Akt der Befreiung.

Kommentare zum Aussehen von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens befeuern leider weiterhin Online-Diskussionen. Heidi Klum reagierte kürzlich auf Kritik...

„Sie ist zu verführerisch“: Kim Novak kritisiert die Wahl von Sydney Sweeney für ihre Filmbiografie.

Die amerikanische Schauspielerin Kim Novak (93) äußerte kürzlich Bedenken hinsichtlich der Besetzung der amerikanischen Schauspielerin und Produzentin Sydney...

Die 51-jährige Schauspielerin gibt zu, dass sie jüngere Männer daten möchte.

Die amerikanische Schauspielerin und Komikerin Chelsea Handler äußerte sich kürzlich in einer Folge von Angie Martinez' Podcast „IRL“...

In einem roten Korsett unterstreicht Christina Aguilera ihren Stil auf der Bühne.

Die amerikanische Singer-Songwriterin Christina Aguilera sorgte beim Sips & Sounds Music Fest in Austin mit ihren Outfits erneut...

Mit 40 Jahren sorgt diese amerikanische Schauspielerin am Pool für Furore.

Die amerikanische Schauspielerin und Regisseurin Brittany Snow teilte kürzlich Fotos aus sonniger Umgebung und postete mehrere Schnappschüsse am...

Angelina Jolie sorgte in einem Wickelkleid für einen umwerfenden Auftritt.

Angelina Jolie sorgte kürzlich bei einer Veranstaltung von Tom Ford in Shanghai für Aufsehen. Ganz ihrem eleganten Stil...