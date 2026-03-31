Adieu, blondes Pixie-Girl: Schauspielerin Brie Larson präsentiert sich mit neuem Haarschnitt

Die amerikanische Schauspielerin, Regisseurin und Sängerin Brie Larson präsentierte kürzlich einen neuen Look, der nicht unbemerkt blieb. Nachdem sie über ein Jahr lang einen sehr kurzen blonden Pixie-Cut getragen hatte, zeigt sie sich nun mit langen, dunklen Haaren – eine deutliche Veränderung in ihrem Haarstyling.

Eine beeindruckende Haarverwandlung auf dem roten Teppich

Brie Larson präsentierte ihre neue Frisur bei der Premiere von „Super Mario Galaxy“ in Kyoto am 28. März 2026. Zu diesem Anlass trug sie langes Haar in sanften Wellen, inspiriert vom Stil des alten Hollywood. Ihre Frisur harmonierte perfekt mit einem türkisfarbenen Kleid im Retro-Stil mit betonten Schultern und einem überkreuzten Oberteil.

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Eine neue Interpretation seines Stils

Am darauffolgenden Tag präsentierte Brie Larson ihre neue Frisur beim Formel-1-Grand-Prix von Japan auf dem Suzuka Circuit. Diesmal trug sie ihr langes Haar glatt mit einem leicht seitlichen Scheitel. Sie wählte ein lässigeres Outfit, bestehend aus einer schwarzen Lederjacke und einem bedruckten T-Shirt, was einen Kontrast zu ihrem Look vom Vortag bildete.

Diese Haarveränderung markiert einen Wendepunkt im Vergleich zu ihren jüngsten Frisuren. Seit 2024 hatte Brie Larson tatsächlich mehrere sehr kurze Haarschnitte getragen, darunter einen Buzz Cut für eine Bühnenrolle in London, bevor sie innerhalb weniger Monate zu einem braunen Pixie-Cut und schließlich zu einer platinblonden Variante wechselte.

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Die Entwicklung einer Schönheitssignatur

Brie Larsons Haarverwandlungen verdeutlichen, wie manche Prominente je nach beruflichen Projekten und persönlichen Wünschen unterschiedliche Stilrichtungen erkunden. Der Wechsel von einem sehr kurzen Haarschnitt zu langem, dunklem Haar kann auch den Wunsch nach ästhetischer oder künstlerischer Erneuerung widerspiegeln.

Indem Brie Larson diese neue Frisur bei zwei aufeinanderfolgenden öffentlichen Veranstaltungen präsentierte, bestätigte sie ihre Vorliebe für auffällige Haarverwandlungen, die regelmäßig das Interesse der Öffentlichkeit und der Fachmedien auf sich ziehen.

Mit ihren langen, dunklen Haaren präsentiert Brie Larson eine neue Interpretation ihres Stils, die zwischen klassischer Eleganz und Modernität changiert. Diese Haarverwandlung unterstreicht die Fähigkeit der Schauspielerin, ihr Image immer wieder neu zu erfinden und dabei ihrem kreativen Schönheitsideal treu zu bleiben.