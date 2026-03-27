In einem „gewagten“ Outfit spaltet dieses Selfie von Madison Beer die Internetnutzer.

Julia P.
@madisonbeer / Instagram

Die amerikanische Sängerin, Model und Schauspielerin Madison Beer sorgte kürzlich auf Instagram für Aufsehen mit einem Selfie vor dem Spiegel. Darauf trägt sie ein lässiges Outfit bestehend aus einem T-Shirt, unter dem ihre Unterwäsche zu sehen ist. Der Beitrag erhielt schnell zahlreiche Kommentare, darunter auch einen von der kanadischen Sängerin, Songwriterin, Tänzerin und Schauspielerin Tate McRae, was die große Aufmerksamkeit verdeutlicht, die das Foto bei ihren Followern auslöste.

Ein Beitrag, der die Aufmerksamkeit der Internetnutzer auf sich zieht.

Auf diesem Selfie, das Madison Beer auf Instagram teilte, posiert sie ganz natürlich und unprätentiös – ganz im Stil der spontanen Ästhetik, die in den sozialen Medien so beliebt ist. Wie so oft bei Posts von Prominenten mit vielen Followern verbreitete sich das Bild rasend schnell und löste zahlreiche Kommentare aus. Einige Fans lobten das Selbstbewusstsein und die Ausstrahlung der Sängerin: „Du siehst umwerfend aus!“, während andere das Foto als „provokativ“ empfanden.

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Tate McRaes bemerkenswerte Reaktion

Unter den zahlreichen Reaktionen stach die der kanadischen Singer-Songwriterin, Tänzerin und Schauspielerin Tate McRae besonders hervor. Ihr kurzer Kommentar „Mein Gott“, mit dem sie ihre Überraschung über „Madison Beers Schönheit“ ausdrückte, wurde online vielfach geteilt und erhielt zahlreiche Likes.

Zwischen Unterstützung und Online-Debatte

Der Beitrag verdeutlicht eine gängige Dynamik in sozialen Medien: Manche bewundern das Selbstbewusstsein und den Stil der Sängerin, während andere das Foto als eher „gewagt“ empfinden. Diese gegensätzlichen Reaktionen zeigen die Vielfalt der Auffassungen zu Kleiderordnungen und vor allem die Wichtigkeit, in Online-Interaktionen grundlegenden Respekt zu wahren.

Frauenkörper – wie alle anderen Körper auch – sollten weder kommentiert noch verurteilt werden. Nur weil eine Berühmtheit Inhalte auf einem öffentlichen Account teilt, heißt das nicht, dass alles erlaubt ist; die gleichen Grundsätze des Respekts und der Zurückhaltung sollten unabhängig von Ruhm oder Bekanntheit gelten.

Mit diesem Spiegelselfie demonstriert Madison Beer einmal mehr den Einfluss sozialer Medien auf die Verbreitung von Bildern und Trends. Innerhalb weniger Stunden kann ein einfacher Post Tausende von Reaktionen auslösen, Modestile beeinflussen und Diskussionen anstoßen, die weit über die ursprüngliche Community hinausgehen.

Julia P.
Julia P.
Ich bin Julia, Journalistin mit Leidenschaft für fesselnde Geschichten. Mit meinem kreativen Schreibstil und meinem scharfen Blick beleuchte ich die unterschiedlichsten Themen – von aktuellen Trends und gesellschaftlichen Fragen bis hin zu kulinarischen Genüssen und Schönheitsgeheimnissen.
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