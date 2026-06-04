Shakira sorgte in einem skulpturalen orangefarbenen Kleid für einen atemberaubenden Auftritt.

Die kolumbianische Sängerin und Songwriterin Shakira setzte mit einer gewagten Farbwahl ein modisches Statement. Bei der Markteinführung von „No Drama“, dem neuen Entwirrungsspray ihrer Haarpflegemarke Isima, erschien sie in einem auffälligen, skulpturalen orangefarbenen Kleid. Ein Outfit, das perfekt zur sommerlichen Stimmung der Veranstaltung passte.

Ein skulpturales orangefarbenes Kleid

Für diese Feier wählte Shakira ein kurzes, leuchtend orangefarbenes Kleid mit figurbetonter Silhouette. Das Kleid besticht durch seine strukturierten, korsettartigen Nähte, die eine klare, grafische Linie erzeugen, sowie durch einen tiefen Ausschnitt. Ein dezenter Cut-out verleiht ihm zusätzliche Dimension. Das Ergebnis: eine Silhouette, die modern und zugleich architektonisch anmutet – ganz im Sinne von Shakiras Vorliebe für ausdrucksstarke Kleidungsstücke.

Accessoires, die mit Kontrasten spielen

Auch bei den Accessoires blieb sie dem monochromen Stil treu und trug eine große, orange getönte Sonnenbrille, die perfekt zu ihrem Outfit passte. Weiße Cowboystiefel setzten einen modischen Kontrast zu diesem harmonischen Look. Ihre langen Wellen und das dezente Make-up rundeten den sonnengeküssten Look ab.

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Ein Künstler an der Spitze

Dieser Ausflug in die Modewelt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Shakira große Erfolge feiert. Sie tourt derzeit mit ihrer „Las Mujeres Ya No Lloran“-Tour um die Welt, die sich zur umsatzstärksten Lateinamerika-Tournee aller Zeiten entwickelt hat. Zwischen Musik, Mode und Unternehmertum meistert die „Waka Waka“-Sängerin mehrere Rollen mit gleicher Begeisterung.

Mit ihrem strukturierten Haarschnitt, der lebendigen Farbpalette und den kontrastierenden Accessoires stellte Shakira einmal mehr ihren makellosen Stil unter Beweis und rückte gleichzeitig ihre Hautpflegemarke in den Vordergrund. Diese sommerliche Ausstrahlung blieb definitiv nicht unbemerkt.