Paris Hilton stellt ihren Bodyguard auf die Probe; das Video amüsiert die Internetnutzer.

Die amerikanische Society-Lady und Geschäftsfrau Paris Hilton ist Stammgast beim Coachella-Festival, doch auch dieses Jahr stahl ihr Bodyguard ihr unfreiwillig die Show. Ein Video, das sie in der kalifornischen Wüstenhitze zeigt, dicht gefolgt von ihrem treuen Sicherheitsmann, ging rasend schnell viral.

Tommy, der gefragteste Bodyguard auf dem Coachella-Festival

Paris Hilton selbst teilte das Video und lobte ihren Bodyguard: „Ich bin schon seit Jahren mit meinem Sicherheitspersonal auf dem Coachella-Festival unterwegs. Tommy ist der Beste!“ In dem Video sieht man, wie sie sich von einem Ende des Festivals zum anderen dreht, während Tommy sein Bestes gibt, sie im Blick zu behalten.

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Internetnutzer haben (fast) gewonnen

Das Video verbreitete sich rasend schnell auf TikTok und X (ehemals Twitter) und löste eine Flut amüsierter Reaktionen aus. Viele lobten Tommys Professionalität und Ausdauer, während andere einfach nur herzhaft über dieses ungleiche Paar lachten: ein unbeschwerter, quirliger Star und ein ungerührter Bodyguard, der ihm unter der Sonne von Indio Schritt für Schritt folgen musste.

Einige Internetnutzer äußerten jedoch auch Kritik. Sie empfanden die Szene als respektlos und argumentierten, es sei unangemessen, den eigenen Leibwächter für Publicity-Zwecke so rennen zu lassen. Sie erinnerten daran, dass seine Aufgabe darin bestehe, für Sicherheit zu sorgen und nicht an einer inszenierten Veranstaltung teilzunehmen. Andere differenzierten diese Reaktionen und vermuteten, der Leibwächter habe sich in der Situation durchaus wohlgefühlt und der Videoaufnahme zugestimmt.

Paris Hilton, die unbestrittene Königin von Coachella

Für die Ausgabe 2026 legte Paris Hilton einen fulminanten Auftritt hin: Sie trug Plateau-Overknee-Stiefel von Demonia – eine klare Hommage an die Y2K-Ästhetik, die sie in den 2000er-Jahren berühmt gemacht hatte. Außerdem veranstaltete sie im Rahmen des Festivals ein eigenes Event für ihre Hautpflegemarke „Parívie“ und besuchte den Neon Carnival. Sie ist wahrlich unermüdlich – Tommy kann das bestätigen.

Letztendlich verkörpert diese unbeschwerte und spontane Szene perfekt den Geist von Coachella im Paris-Hilton-Stil: eine Mischung aus Glanz, unbändiger Energie und gewolltem Chaos. Zwischen Bewunderung für Tommys Ausdauer und differenzierterer Kritik hat die Folge zumindest eines erreicht: Sie hat uns daran erinnert, dass Paris Hilton eine unvermeidliche Figur im Medienspektakel ist.