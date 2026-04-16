High Heels an den Füßen, Schläger in der Hand: Diese Influencerin sorgt für Furore.

Fabienne Ba.
@isidorapjv / Instagram

In den sozialen Medien genügen wenige Bilder, um Tausende von Reaktionen auszulösen. So auch bei Isidora (@isidorapjv), einer Content-Creatorin, die mit einem ungewöhnlichen Konzept für Aufsehen sorgt: Tennisspielen … in High Heels. Ihre Videos, die zwischen Faszination und Kritik schwanken, lassen offensichtlich niemanden kalt.

Eine Ästhetik, die mit den Regeln des Tennis bricht.

Isidora, bekannt unter dem Pseudonym @isidorapjv, teilt regelmäßig Videos von sich auf dem Tennisplatz – mit Schläger in der Hand und High Heels an den Füßen. Ein bewusst unkonventionelles Bild, das mit den üblichen Konventionen des Sports bricht.

Ihre Posts werden oft von Sätzen wie „Nicht die typische Tennisspielerin“ oder „ Tennis in High Heels“ begleitet. Das Ziel ist klar: überraschen, Eindruck machen und eine andere Perspektive bieten. Diese Mischung aus Mode und Sport ist zu ihrem Markenzeichen geworden.

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Ein Kontrast, der eine Reaktion hervorruft

Isidora (@isidorapjv) pendelt zwischen New York und Miami und hat sich eine große Fangemeinde aufgebaut: über 100.000 Follower auf Instagram und eine aktive Präsenz auf TikTok. Sie beschreibt sich selbst als Model und professionelle Tennisspielerin. Der Erfolg ihrer Videos beruht größtenteils auf diesem auffälligen Kontrast: Sie kombiniert einen anspruchsvollen Sport mit Elementen, die als unpassend gelten, wie beispielsweise High Heels oder bestimmte elegante Outfits.

Dieser Kontrast ist ein echter Hingucker und fördert die virale Verbreitung. Auf Plattformen, wo die Aufmerksamkeitsspanne nur wenige Sekunden beträgt, kann eine einfache, aber eindrucksvolle Idee genügen, um Shares und Kommentare auszulösen. Isidora wendet dieses Konzept in verschiedenen Kontexten an: auf dem klassischen Tennisplatz, im Schnee oder mit eleganteren Outfits. Diese Wiederholung stärkt den Wiedererkennungswert ihres Stils.

Zwischen Faszination und Kritik

Seine Videos sorgen zwar für viel Aufsehen, rufen aber auch heftige Reaktionen hervor. Einige Internetnutzer glauben, dass diese Art von Inhalten in erster Linie darauf abzielt, Aufmerksamkeit zu erregen, und auf einem „bewusst provokanten Konzept“ basiert.

Andere hingegen sehen darin eine positivere Botschaft: Sie zeigt, dass eine Frau jeden Bereich, sogar den Sport, für sich beanspruchen kann, ohne ihren Stil oder ihren persönlichen Ausdruck aufzugeben. In dieser Interpretation ist der Körper nicht auf eine einzige Funktion beschränkt; er wird frei, facettenreich und anpassungsfähig an unterschiedliche Bedürfnisse.

Einige Kommentare weisen darauf hin, dass diese Art der Inszenierung auch als reduktionistisch wahrgenommen werden kann, da sie Frauensport erneut mit ästhetischen Codes wie Kleidern oder High Heels assoziiert. Diese Reaktionen zeigen, wie sensibel und kontrovers die Darstellungen von Körper, Sport und Weiblichkeit nach wie vor diskutiert werden.

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Mit ihren Auftritten in High Heels auf dem Tennisplatz unterhält Isidora (@isidorapjv) nicht nur, sondern regt auch Diskussionen an. Ihre Inhalte, die Empowerment, Aufmerksamkeitsmarketing und Fragen der Repräsentation thematisieren, bringen mehrere aktuelle Probleme rund um Körperbild und Selbstbild auf den Punkt.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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