Die neue Kurzhaarfrisur der Schauspielerin Jessica Chastain sorgt mit 49 Jahren für Aufsehen.

Die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Jessica Chastain, die jahrelang für ihr langes, gewelltes rotes Haar bekannt war, überraschte am 18. April 2026 alle. Sie erschien auf dem roten Teppich des Breakthrough Prize mit einem radikal kürzeren Haarschnitt, der sofort alle Blicke auf sich zog.

Ein sauberes Quadrat beim Breakthrough Prize

Bei der Verleihung des Breakthrough Prize 2026 in Santa Monica präsentierte Jessica Chastain ihren neuen Look: einen kurzen Bob, der knapp über dem Kinn endete und mit einem präzisen Seitenscheitel gestylt war. Der markante Bob mit kupferfarbenen Strähnen, der hinter einem Ohr versteckt war, umrahmte ihr Gesicht modern und präzise – ein starker Kontrast zu ihren sonst wallenden Haaren.

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Das Oscar-de-la-Renta-Kleid, das den Schnitt aufgreift.

Jessica Chastain kombinierte ihren neuen Haarschnitt mit einem trägerlosen, gemusterten Kleid mit Fransen am Saum, wodurch die Frisur perfekt in Szene gesetzt wurde. Ein Diamantchoker rundete den Look ab, auf Ohrringe wurde verzichtet – so stand die neue Frisur ganz im Mittelpunkt.

Der "Choppity Chop" wurde auf Instagram bestätigt.

Am darauffolgenden Tag teilte die Schauspielerin auf Instagram Aufnahmen hinter den Kulissen ihrer Typveränderung – ein Vorher-Nachher-Video, das von ihrem Hairstylisten Renato Campora gedreht und schlicht mit „Choppity chop“ betitelt wurde. Ihre Freunde reagierten prompt, darunter die amerikanische Singer-Songwriterin Julianne Hough, die sie im „Bob-Leben“ willkommen hieß.

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Eine Schauspielerin, die auf ihre Instinkte vertraut

Jessica Chastain hat sich schon immer für eine gewisse Unabhängigkeit von Trends eingesetzt: „Ich achte nicht wirklich auf Modetrends. Wenn mir ein Trend gefällt, trage ich ihn, ohne mich zu fragen, ob er erlaubt ist“, sagt sie. Eine Philosophie, die sich ganz offensichtlich auch auf ihre Haare auswirkt – und die ihr hervorragend steht.

Schauspielerin Jessica Chastain gab bereits zu, von weißen Haaren geträumt zu haben und nannte die britische Schauspielerin und Produzentin Tilda Swinton als Vorbild. Nachdem sie sich nun für einen kurzen Bob entschieden hat, wird wild spekuliert…