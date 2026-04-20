Pamela Anderson, 58, lässt diesen Denim-Trend aus den 2000er Jahren wieder aufleben.

Fabienne Ba.
@pamelaanderson / Instagram

Pamela Anderson feiert ein beeindruckendes Comeback mit einem Stil, der ganz im Zeichen der Denim-Ästhetik steht: eine hochgeschnittene Silhouette, die an Hüfte und Oberschenkeln figurbetont ist und unten ausgestellt ausläuft. Dieser Look erinnert sofort an ikonische Jeans der 2000er-Jahre. Die Schauspielerin und Stilikone beweist damit, dass vergangene Trends nichts von ihrer Faszination eingebüßt haben.

Die Rückkehr zu „sehr taillierten“ Jeans

Das Kleid, das Pamela Anderson trägt, zeichnet sich durch einen Schnitt aus, der typisch für die späten 1990er und frühen 2000er Jahre ist: eine sehr hohe Taille, betonte Hüften, ein eng anliegendes Bein und ein ausgestellter Saum. Diese Struktur unterstreicht die Silhouette und betont die Kurven auf markante Weise. Lange Zeit mit ihrem 90er-Jahre-Image verbunden, feiert diese Ästhetik nun ein Comeback mit einer neuen Interpretation: nicht mehr nur als Symbol einer Generation, sondern als Ausdruck einer Lebensreise, einer Identität.

Der Schnitt bleibt zwar diesem Grundgedanken treu, doch Pamela Anderson verleiht dem Look mit dezenteren Elementen ein modernes Update: ein minimalistisches T-Shirt, Sneaker statt High Heels und eine natürliche Frisur. Dieser Kontrast spiegelt eine Weiterentwicklung ihres Images wider – vom perfekt inszenierten Image hin zu einer Frau, die ihren Stil mit mehr Schlichtheit zum Ausdruck bringt.

Ein Trend, der in den sozialen Medien Anklang findet.

Die weitverbreitete Nutzung dieser von den 2000er-Jahren inspirierten Silhouette, sowohl in den sozialen Medien als auch bei öffentlichen Auftritten, verstärkt ihre Wirkung auf jüngere Generationen. Diese erkennen sofort vertraute visuelle Merkmale, die an den heutigen Geschmack angepasst wurden. Denim-Marken ziehen nach und bieten vermehrt hochgeschnittene, figurbetonte und leicht ausgestellte Modelle an, was zeigt, dass diese Stilrichtung mehr als nur Nostalgie ist.

Pamela Andersons Comeback ist letztendlich mehr als nur eine Hommage an die 2000er-Jahre. Es verdeutlicht, wie strukturierte Denim-Kleidung die Zeit überdauert, indem sie sich immer wieder neu erfindet. Mit ihrer selbstbewussten Neuinterpretation dieser Schnitte bietet Pamela Anderson eine zeitgemäße Version eines vergangenen Stils, in der die Ausstrahlung wichtiger ist als das Alter und Mode zur Leinwand für persönlichen Ausdruck wird.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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