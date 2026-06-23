„Sie sieht nicht aus wie 45“: Paris Hilton begeistert in einem puderrosa Kleid

Julia P.
@parishilton / Instagram

Die amerikanische Geschäftsfrau Paris Hilton teilte eine Reihe von Fotos in einem komplett schimmernden, puderrosa Outfit. Ihr Auftritt begeisterte ihre Follower, von denen viele ihren zeitlosen Stil lobten.

Ein funkelnder, puderrosa Look

Für diese Fotoserie, die auf einem Dach mit Blick auf Los Angeles entstand, trug Paris Hilton ein puderrosa Ensemble aus perlenbesetztem und schimmerndem Strick. Das Outfit mit Beinschlitz war mit platinfarbenen Blumen in Reliefoptik, einem passenden Choker und langen Glitzerhandschuhen verziert. Als Accessoires wählte sie ihre charakteristische Schmetterlingssonnenbrille mit pinkfarbenen Strasssteinen und eine kristallbesetzte Tasche im gleichen Farbton. Ein komplett pinkfarbener Look – ganz in ihrem unverkennbaren Stil.

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Eine Ästhetik, die sich selbst treu ist

Dieser Look war so beliebt, weil er perfekt den Stil verkörpert, der Paris Hilton berühmt gemacht hat. Seit den frühen 2000er-Jahren pflegt sie eine „Prinzessinnen“-Ästhetik, eine Mischung aus Bonbonrosa, Glitzer und ungenierter Eleganz. Es ist ein visuelles Markenzeichen, das sie nie aufgegeben hat und das heute eine ganze Generation inspiriert, die sich nach dem „Y2K“-Look sehnt.

Die Fans waren begeistert

Es überrascht nicht, dass der Beitrag eine Flut von Komplimenten auslöste. Neben bewundernden Kommentaren zu ihrem Aussehen lobten viele Internetnutzer ihre Beständigkeit. „Ich liebe es, dass sie sich nie verändert hat“, hieß es in einem Kommentar, der sich auf ihren Stil bezog, der über die Jahre hinweg unverändert geblieben ist.

Andere Kommentare konzentrierten sich jedoch auf ihr Alter, etwa mit Bemerkungen wie: „Sie sieht nicht aus wie 45.“ Auch wenn diese Aussagen gut gemeint sein mögen, basieren sie auf einer problematischen Vorstellung. Unter dem Deckmantel eines Kompliments reduzieren sie Frauen auf ihr Alter und verfestigen die Annahme, dass die Wahrnehmung von Jugendlichkeit die höchste Form der Anerkennung darstellt. Doch für viele ist es gerade dieses Festhalten an der eigenen Identität, „was sie so charmant macht“, weit mehr als ihre vermeintliche Fähigkeit, „jünger als sie ist“ zu wirken.

Abseits ihres Images hat sich Paris Hilton als echte Geschäftsfrau etabliert. Als Vorreiterin unter den Influencern hat sie ein Imperium aufgebaut, das von Parfums bis hin zu Medien alles umfasst – und dabei stets das glamouröse Image bewahrt, das sie berühmt gemacht hat. Dieser Erfolg beweist, dass sie weit mehr ist als nur eine „Pop-Ikone“.

Julia P.
Julia P.
Ich bin Julia, Journalistin mit Leidenschaft für fesselnde Geschichten. Mit meinem kreativen Schreibstil und meinem scharfen Blick beleuchte ich die unterschiedlichsten Themen – von aktuellen Trends und gesellschaftlichen Fragen bis hin zu kulinarischen Genüssen und Schönheitsgeheimnissen.
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