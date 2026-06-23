Die 52-jährige Penélope Cruz sorgt mit ihrer neuen Frisur für Aufsehen.

Die spanische Schauspielerin Penélope Cruz hat sich die kürzeste Frisur seit Jahren zugelegt, und das Ergebnis ist nicht unbemerkt geblieben. Der sogenannte „Boyfriend Bob“ unterstreicht ihre Vorliebe für Bobfrisuren und verleiht ihrem Look gleichzeitig eine betont lässige Note.

Ein entspannter „Freund-Bob“

Es war der Star-Friseur Dimitris Giannetos, der die Veränderung zusammen mit Fotos auf Instagram präsentierte. Der in Los Angeles gestylte Bob reicht Penélope Cruz nun bis zu den Schultern und ist damit ihre kürzeste Frisur seit Langem. Ganz im Sinne des „Boyfriend Bob“-Trends entschied sich der Stylist für einen bewusst lässigen Look, den er als „Tag-nach-dem-Haarschnitt“ beschreibt: leicht zerzaust und zur Seite gekämmt, ganz ohne Bürsten. Ein langer, seitlich fallender Pony umrahmt das Gesicht und rundet den natürlichen Look ab.

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Ein von ihrem Look inspirierter Schnitt

Für diese Typveränderung ließ sich die Hairstylistin von einem Schlüsselelement des Outfits der Schauspielerin inspirieren: einer mehrfarbigen Tweedjacke in Fuchsia-Pink, Lila und Marineblau. Penélope Cruz trug sie offen über einem weißen Hemd mit goldenen Knöpfen, sternförmigen Ohrringen und mehreren Halsketten mit goldenen Anhängern. Ihr Make-up bestand aus einem rauchigen Pflaumen-Lidschatten und einem Hauch schimmerndem Mauve auf Wangenknochen und Lippen – für einen strahlenden, sommerlichen Look.

Der Höhepunkt einer „Bob-Ära“

Dieser Haarschnitt markiert einen neuen Schritt in der Haarverwandlung, die die Schauspielerin Anfang des Jahres begonnen hatte. Bereits im Januar, während einer Show der Pariser Fashion Week, hatte sie ihr langes braunes Haar gegen einen langen, voluminösen Bob getauscht. Im Laufe des Frühlings hellte Penélope Cruz ihre Haarfarbe dann mit blonden Strähnchen auf. Mit diesem neuen Bob trägt sie nun ihre kürzeste Frisur seit der Met Gala 2024.

Eine Schauspielerin mit einem sich ständig weiterentwickelnden Stil

Penélope Cruz, die mit Filmen wie „Vicky Cristina Barcelona“, „Volver“ und „Fluch der Karibik“ internationale Berühmtheit erlangte, ist auch für ihren Mode- und Schönheitsstil bekannt. Mit jedem Auftritt beweist sie, dass sie Eleganz und Wagemut vereinen kann und sich nie mit einem statischen Image zufriedengibt.

Mit ihrem lässigen Boyfriend-Bob hat Penélope Cruz erneut einen gelungenen Stilwechsel hingelegt. Sie verbindet modische Inspiration mit sommerlichem Flair und erinnert uns daran, dass ein einfacher Haarschnitt genügen kann, um den Look aufzufrischen. Kein Wunder, dass sie damit garantiert alle Blicke auf sich zieht.