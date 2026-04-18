Die goldenen Stiefel der Sängerin Sabrina Carpenter bleiben sicherlich nicht unbemerkt.

Tatiana Richard
@sabrinacarpenter / Instagram

Auf dem Coachella-Festival 2026 (10.–19. April) präsentierte Sabrina Carpenter einen Retro-inspirierten Stil mit farbenfrohen Silhouetten und auffälligen Accessoires. Ihre goldenen Stiefel erwiesen sich als das auffälligste Element ihres Outfits und zogen sofort die Aufmerksamkeit der Presse und ihrer Fans in den sozialen Medien auf sich.

Ein sehr retro-inspirierter Look, der auf einem Paar Stiefeln basiert.

Für einen ihrer Instagram-Auftritte wählte Sabrina ein Outfit im Stil der 70er-Jahre: kurze Shorts, ein hellgelbes, mit Perlen besetztes Top und vor allem goldene Stiefel, die den Vintage-Look perfekt unterstreichen. Die Stiefel bilden einen markanten Kontrast zum weichen Stoff und dem zarten Top.

Neben diesem Outfit wurde Sabrina auch in anderen Retro-Looks gesehen, darunter kurze Strickkleider, Hüte im Stil der 60er-Jahre und aufwendige Frisuren. Auch hier spielen Stiefel, manchmal etwas dezenter, wieder eine wichtige Rolle und verleihen ihren Silhouetten den Charme eines Musikstars oder eines modernen Pin-up-Girls.

Ein Retro-Trend, der durch soziale Medien hervorgehoben wird

Fans und die Modepresse waren gleichermaßen begeistert von der Rückkehr des goldenen Stiefels, der lange mit den 60er- und 70er-Jahren assoziiert wurde, und davon, wie Sabrina Carpenter es schaffte, ihn in die moderne Festivalwelt und die internationale Pop-Szene zurückzubringen. Fotos vom Coachella-Festival, wo sie zwischen den Ständen, darunter auch ihrer eigenen Installation „Sabrina’s Pit Stop“, flanierte, und Backstage zeigten, wie der goldene Stiefel ihre verschiedenen Outfits harmonisch abrundete und sich gleichzeitig als sofort erkennbares Detail etablierte, das perfekt zu ihrem Image als stylische Pop-Prinzessin passte.

Kurz gesagt, für Sabrina Carpenter sind diese goldenen Stiefel nicht nur ein auffälliges ästhetisches Statement: Sie verkörpern eine Mischung aus Hollywood-Fantasie und Selbstbewusstsein. Mit ihrem Retro-Charme, dem Hauch von Musical und den Anspielungen auf Pop-Ikonen werden sie zu einem Symbol für ihre Art, Nostalgie und Moderne zu verbinden, wobei Mode zu einer eigenen Sprache wird, so kraftvoll wie die Musik, die sie singt.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Als Autorin erkunde ich Schönheit, Mode und Psychologie mit Feingefühl und Neugier. Ich genieße es, die Emotionen, die wir erleben, zu verstehen und jenen eine Stimme zu geben, die uns helfen, uns selbst besser zu verstehen. In meinen Artikeln bemühe ich mich, die Kluft zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und unseren Alltagserfahrungen zu überbrücken.
Article précédent
„Eine Stilprobe“: Michelle Obama trägt Schokoladenbraun mit goldenen Akzenten.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Eine Stilprobe“: Michelle Obama trägt Schokoladenbraun mit goldenen Akzenten.

Michelle Obama hat einmal mehr ihren makellosen Stil unter Beweis gestellt und für eine Podcast-Aufnahme ein monochromatisches Outfit...

Die Schauspielerin Zoe Saldaña zeigt in einem eleganten Kleid ihre wenigen Tattoos.

Bei einem kürzlich stattgefundenen Fotoshooting für ein großes Magazin erschien die amerikanische Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin Zoe Saldaña...

Mit diesem roten Strandoutfit setzt Model Emily Ratajkowski den Trend für 2026.

An einem sonnigen Strand präsentiert sich Emily Ratajkowski in einem roten Badeanzug, der ihre Figur perfekt in Szene...

„Wir lieben den natürlichen Look“: Lizzo lässt ein Vintage-Strandoutfit wieder aufleben

Die amerikanische Sängerin Lizzo sorgt auf Instagram mit einem sommerlichen Fotoshooting für Furore, bei dem sie stolz ihren...

Schauspielerin Anne Hathaway sorgt in New York mit einem „gewagten“ Kleid für Aufsehen.

Anne Hathaway feierte ein fulminantes Comeback im Herzen der New Yorker Fashion Week, wo sie sich sowohl als...

Victoria Beckham feiert ihren 52. Geburtstag in einem atemberaubenden, fließenden Kleid

Zu ihrem 52. Geburtstag (17. April 2026) wählte Victoria Beckham einen schlichten, aber dennoch eindrucksvollen Auftritt. Sie erschien...