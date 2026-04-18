Die goldenen Stiefel der Sängerin Sabrina Carpenter bleiben sicherlich nicht unbemerkt.

Auf dem Coachella-Festival 2026 (10.–19. April) präsentierte Sabrina Carpenter einen Retro-inspirierten Stil mit farbenfrohen Silhouetten und auffälligen Accessoires. Ihre goldenen Stiefel erwiesen sich als das auffälligste Element ihres Outfits und zogen sofort die Aufmerksamkeit der Presse und ihrer Fans in den sozialen Medien auf sich.

Ein sehr retro-inspirierter Look, der auf einem Paar Stiefeln basiert.

Für einen ihrer Instagram-Auftritte wählte Sabrina ein Outfit im Stil der 70er-Jahre: kurze Shorts, ein hellgelbes, mit Perlen besetztes Top und vor allem goldene Stiefel, die den Vintage-Look perfekt unterstreichen. Die Stiefel bilden einen markanten Kontrast zum weichen Stoff und dem zarten Top.

Neben diesem Outfit wurde Sabrina auch in anderen Retro-Looks gesehen, darunter kurze Strickkleider, Hüte im Stil der 60er-Jahre und aufwendige Frisuren. Auch hier spielen Stiefel, manchmal etwas dezenter, wieder eine wichtige Rolle und verleihen ihren Silhouetten den Charme eines Musikstars oder eines modernen Pin-up-Girls.

Ein Retro-Trend, der durch soziale Medien hervorgehoben wird

Fans und die Modepresse waren gleichermaßen begeistert von der Rückkehr des goldenen Stiefels, der lange mit den 60er- und 70er-Jahren assoziiert wurde, und davon, wie Sabrina Carpenter es schaffte, ihn in die moderne Festivalwelt und die internationale Pop-Szene zurückzubringen. Fotos vom Coachella-Festival, wo sie zwischen den Ständen, darunter auch ihrer eigenen Installation „Sabrina’s Pit Stop“, flanierte, und Backstage zeigten, wie der goldene Stiefel ihre verschiedenen Outfits harmonisch abrundete und sich gleichzeitig als sofort erkennbares Detail etablierte, das perfekt zu ihrem Image als stylische Pop-Prinzessin passte.

Kurz gesagt, für Sabrina Carpenter sind diese goldenen Stiefel nicht nur ein auffälliges ästhetisches Statement: Sie verkörpern eine Mischung aus Hollywood-Fantasie und Selbstbewusstsein. Mit ihrem Retro-Charme, dem Hauch von Musical und den Anspielungen auf Pop-Ikonen werden sie zu einem Symbol für ihre Art, Nostalgie und Moderne zu verbinden, wobei Mode zu einer eigenen Sprache wird, so kraftvoll wie die Musik, die sie singt.