Schauspielerin Ester Expósito präsentiert sich in einem schicken, romantischen weißen Ensemble

Die spanische Schauspielerin und Model Ester Expósito verfolgt nicht nur ihre internationale Schauspielkarriere. Der spanische Shootingstar der Serie „Élite“ hat sich in den letzten Jahren auch zu einer der einflussreichsten Persönlichkeiten der europäischen Modewelt entwickelt. Der Beweis dafür ist ihr jüngster New Yorker Look – ein weißes Zweiteiler-Ensemble mit Blumenmuster –, der bei ihren Millionen Followern erneut für Furore sorgte.

Ein zweiteiliges weißes Outfit mit Blumenmuster

Auf Fotos, die sie auf ihrem Instagram-Account teilte, posiert Ester Expósito auf den Sandsteinstufen eines New Yorker Stadthauses. Sie trägt ein zweiteiliges weißes Ensemble. Das Oberteil mit kurzen und langen Ärmeln gibt dezent den Blick auf ihren Bauch frei – sein Schnitt erinnert an Bauernblusen der 1970er-Jahre, neu interpretiert mit einem betont modernen Touch. Der dazu passende lange, fließende Rock ist aus einem leicht transparenten Stoff gefertigt, der das Licht sanft durchscheinen lässt.

Ein Hauch frischer Sommerluft: Die kleinen blauen Blumenmuster auf dem weißen Stoff verleihen dem Outfit einen rustikalen, fast idyllischen Touch. Ester Expósito rundete den Look mit einer minimalistischen Frisur ab: Das blonde Haar ist zu einem lockeren Dutt hochgesteckt, der ihr Gesicht umrahmt und die Frische des Outfits unterstreicht.

Tasche und weiße Ballerinas

Bei den Accessoires entschied sich die Schauspielerin für zwei auffällige Stücke, die dem Gesamtlook Struktur verleihen. Zum einen eine silberne Mini-Tasche, ein ikonisches Design des französischen Modehauses, dessen Metallic-Version in den letzten Saisons ein starkes Comeback feierte. Dieses sofort erkennbare Accessoire verleiht dem Kleid genau den richtigen Hauch von Luxus und Modernität und bildet so einen gelungenen Kontrast zum rustikalen Charme.

Weiße Ballerinas strecken die Silhouette und bieten gleichzeitig außergewöhnlichen Tragekomfort. Ester Expósito entschied sich für ein minimalistisches Make-up: strahlende Haut, beige Lippen und ein natürliches Augen-Make-up. Ein Paradebeispiel für minimalistischen Stil, bei dem jedes Detail zählt, ohne den Gesamteindruck zu überladen.

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Die Rückkehr der romantischen Ästhetik

Abgesehen vom individuellen Look ist dieser Stil Teil eines umfassenderen Trends, der auf den Laufstegen der Frühjahr/Sommer-Kollektionen 2026 deutlich erkennbar war. „Romanticore“, die romantische Ästhetik, feiert ein großes Comeback in den Sommergarderoben: leichte Stoffe, dezente Stickereien, zarte Blumenmuster und eine Farbpalette in Beige und Weiß. Dies stellt einen klaren Bruch mit dem strengen Minimalismus der vergangenen Saisons dar und bietet eine sanftere, besinnlichere Interpretation der Sommermode.

Mit dieser Fotoserie aus New York beweist Ester Expósito einmal mehr ihr ausgeprägtes Stilgefühl. Sie bestätigt damit, dass sie in Sachen unaufdringlicher Eleganz zu den präzisesten Stilikonen ihrer Generation zählt. Ein Look, der diesen Sommer sicherlich viele Leser inspirieren wird.