Die 57-jährige Schauspielerin Lucy Liu wagt es, das faszinierendste kleine Schwarze der Stunde zu tragen.

Fabienne Ba.
@lucyliu / Instagram

Die amerikanische Schauspielerin, Produzentin, Regisseurin, Malerin und Bildhauerin Lucy Liu zog kürzlich bei der New Yorker Premiere von „Der Teufel trägt Prada 2“ alle Blicke auf sich. In der mit Spannung erwarteten Fortsetzung des Kultklassikers von 2006 besetzt, legte sie einen umwerfenden Auftritt in einem eleganten Outfit hin.

Ein kleines Schwarzes neu interpretiert mit einem modernen Touch

Für diesen Anlass wählte Lucy Liu ein Kleid von Designer Georges Hobeika aus seiner Herbstkollektion 2026. Das schwarze Kleid, fernab minimalistischer Klassiker, bestach durch ein subtiles Spiel mit Transparenz und aufwendiger Stickerei. Das ärmellose Design präsentierte ein Oberteil mit gestickten Blumenmotiven, kombiniert mit Tüll. Dreidimensionale Fransen aus Perlen verliehen dem Ensemble zusätzliche Eleganz und sorgten bei jedem Schritt für Bewegung und Struktur.

Funkelnde Accessoires zur Betonung der Silhouette

Bei den Accessoires setzte die Schauspielerin auf eine vielschichtige Auswahl an Diamantschmuck: auffällige Armbänder, lange Ohrringe und einen spektakulären Cocktailring. Eine Clutch aus Satin und offene Sandalen rundeten den ausgesprochen eleganten Look ab. Ihr Make-up blieb zeitloser Eleganz treu: glattes Haar, ein strahlender Teint und intensiv rote Lippen – ein klassisches Markenzeichen für den roten Teppich.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von My Attire (@myattire2816)

Eine Schauspielerin, die sich der Neuerfindung des Stils verschrieben hat

Es ist nicht das erste Mal, dass Lucy Liu das „kleine Schwarze“ neu interpretiert. Bei der von Time in Los Angeles organisierten „Women of the Year“-Gala hatte sie bereits in einer Kreation von JW Anderson, die von Silhouetten des 18. Jahrhunderts mit betonten Hüften inspiriert war, einen starken Eindruck hinterlassen.

Kurz gesagt, Lucy Liu bestätigt ihren Status als Modeikone, die klassische Stile mit viel Flair neu interpretiert. Ihr jüngster Auftritt beweist, dass das kleine Schwarze alles andere als statisch ist und mit kreativer Neuinterpretation immer noch überraschen kann.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
Article précédent
Mitten in einer Safari gönnt sich Dua Lipa ein Workout, das nicht unbemerkt bleibt.
Article suivant
Schauspielerin Emily Blunt bezaubert in einem skulpturalen Kleid, das mit 400 Perlen besetzt ist.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Schauspielerin Emily Blunt bezaubert in einem skulpturalen Kleid, das mit 400 Perlen besetzt ist.

Die britisch-amerikanische Schauspielerin Emily Blunt sorgte kürzlich bei der New Yorker Premiere von „Der Teufel trägt Prada 2“...

Mitten in einer Safari gönnt sich Dua Lipa ein Workout, das nicht unbemerkt bleibt.

Selbst mitten in ihrem Safari-Abenteuer hat die Sängerin und Songwriterin Dua Lipa offenbar ihr Fitnessprogramm nicht vernachlässigt. Sie...

Das Kleid und der Haarschnitt der Sängerin Christina Aguilera sorgten auf dem roten Teppich für Furore.

Die amerikanische Singer-Songwriterin Christina Aguilera kam nicht einfach nur zum Breakthrough Prize 2026, um einen Auftritt hinzulegen. Sie...

Anne Hathaway sorgt in einem voluminösen roten Kleid für Aufsehen.

Zwanzig Jahre nach ihrer Rolle als Andy Sachs in „Der Teufel trägt Prada“ begeistert die amerikanische Schauspielerin Anne...

„Ich lebte einen Albtraum“: Eine Schauspielerin aus Bridgerton bricht ihr Schweigen über ihre psychische Gesundheit

Die britische Schauspielerin Ruby Barker, bekannt durch ihre Rolle in der Serie „Bridgerton“, hat sich entschlossen, über eine...

„Ein Wunder“: Mit 44 Jahren verkündet Natalie Portman ihre Schwangerschaft.

Natalie Portman teilte diese unerwartete Nachricht mit tiefer Dankbarkeit mit. Die israelisch-amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin erwartet ihr...