Die 57-jährige Schauspielerin Lucy Liu wagt es, das faszinierendste kleine Schwarze der Stunde zu tragen.

Die amerikanische Schauspielerin, Produzentin, Regisseurin, Malerin und Bildhauerin Lucy Liu zog kürzlich bei der New Yorker Premiere von „Der Teufel trägt Prada 2“ alle Blicke auf sich. In der mit Spannung erwarteten Fortsetzung des Kultklassikers von 2006 besetzt, legte sie einen umwerfenden Auftritt in einem eleganten Outfit hin.

Ein kleines Schwarzes neu interpretiert mit einem modernen Touch

Für diesen Anlass wählte Lucy Liu ein Kleid von Designer Georges Hobeika aus seiner Herbstkollektion 2026. Das schwarze Kleid, fernab minimalistischer Klassiker, bestach durch ein subtiles Spiel mit Transparenz und aufwendiger Stickerei. Das ärmellose Design präsentierte ein Oberteil mit gestickten Blumenmotiven, kombiniert mit Tüll. Dreidimensionale Fransen aus Perlen verliehen dem Ensemble zusätzliche Eleganz und sorgten bei jedem Schritt für Bewegung und Struktur.

Funkelnde Accessoires zur Betonung der Silhouette

Bei den Accessoires setzte die Schauspielerin auf eine vielschichtige Auswahl an Diamantschmuck: auffällige Armbänder, lange Ohrringe und einen spektakulären Cocktailring. Eine Clutch aus Satin und offene Sandalen rundeten den ausgesprochen eleganten Look ab. Ihr Make-up blieb zeitloser Eleganz treu: glattes Haar, ein strahlender Teint und intensiv rote Lippen – ein klassisches Markenzeichen für den roten Teppich.

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Eine Schauspielerin, die sich der Neuerfindung des Stils verschrieben hat

Es ist nicht das erste Mal, dass Lucy Liu das „kleine Schwarze“ neu interpretiert. Bei der von Time in Los Angeles organisierten „Women of the Year“-Gala hatte sie bereits in einer Kreation von JW Anderson, die von Silhouetten des 18. Jahrhunderts mit betonten Hüften inspiriert war, einen starken Eindruck hinterlassen.

Kurz gesagt, Lucy Liu bestätigt ihren Status als Modeikone, die klassische Stile mit viel Flair neu interpretiert. Ihr jüngster Auftritt beweist, dass das kleine Schwarze alles andere als statisch ist und mit kreativer Neuinterpretation immer noch überraschen kann.