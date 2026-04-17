Sandra Bullock sorgt mit ihrem ersten Video für einen sehr bemerkenswerten Auftritt auf Instagram.

Léa Michel
Screen Sandra Bullock dans « L'Amour à tout prix »

Die deutsch-amerikanische Schauspielerin, Produzentin, Regisseurin und Drehbuchautorin Sandra Bullock hat einen fulminanten Einstieg in die sozialen Medien hingelegt. Sie wählte Instagram für ihr Debüt, und ihr Video hat bereits Fans und Kollegen gleichermaßen begeistert.

Ein Video, das Humor und Nostalgie vereint

In ihrem ersten Post mixte Sandra Bullock spielerisch einen Margarita und deutete dabei auf den Mixer, als würde sie ihn magisch steuern. Die Bildunterschrift lautete: „Irgendwo ist Mitternacht …“ – eine liebevolle Anspielung auf ihren Kultfilm „Zauberhafte Schwestern“ (Originaltitel: „Practical Magic“) aus dem Jahr 1998, in dem sie an der Seite der australisch-amerikanischen Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Nicole Kidman spielte. Diese kleine Botschaft ist kein Zufall: Die beiden Schauspielerinnen bestätigten kürzlich ihre Rückkehr in der Fortsetzung des Films, die am 11. September in die Kinos kommt.

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Ein Star, der von Hollywood mit offenen Armen empfangen wurde

Dieser Instagram-Auftritt sorgte im Internet für Furore. Nicole Kidman gehörte zu den Ersten, die ihre Kollegin begrüßten und ihr versprachen, jederzeit mit ihr Margaritas zu trinken. Auch die US-amerikanische Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin Jennifer Aniston, die US-amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Unternehmerin Reese Witherspoon sowie die US-amerikanische Schauspielerin Sarah Paulson reagierten begeistert und posteten jeweils herzliche Nachrichten, um den Einstieg ihrer Freundin auf der Plattform zu feiern.

Sandra Bullock scheint diese neue digitale Phase mit Leichtigkeit und Humor anzugehen. Nach Jahrzehnten im Rampenlicht wagt sie sich mit ihrer gewohnten Authentizität in die Welt der sozialen Medien. Ihr erster Post, eine Mischung aus filmischer Nostalgie und ansteckendem Humor, gibt den Ton an: eine herzliche und strahlende Präsenz, die ihre wachsende Community begeistern dürfte.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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