Schauspielerin Nina Dobrev teilt Einblicke in ihre Zugreise, doch für Aufsehen sorgt vor allem diese Badewanne.

Fabienne Ba.
@nina / Instagram

Die bulgarisch-kanadische Schauspielerin und Model Nina Dobrev teilte Bilder ihrer Reise mit dem Venice Simplon-Orient-Express, und unter all den Aufnahmen war es ein Bild in einer Badewanne, das sofort die Aufmerksamkeit aller auf sich zog.

Die Badewanne an Bord des Orient-Express: ein seltener Luxus

Der Star aus „The Vampire Diaries“ teilte auf ihrem offiziellen Instagram-Account eine Reihe von Fotos von ihrer Reise mit dem Venice Simplon-Orient-Express, dem legendären Luxuszug. Unter den Bildern erregte ein Schwarz-Weiß-Foto von ihr in einer Badewanne, bedeckt mit Schaum, sofort große Aufmerksamkeit.

An Bord des Venice Simplon-Orient-Express verfügen die historischen Kabinen lediglich über ein einfaches Waschbecken. Nur die Grand Suiten – der Inbegriff von Luxus an Bord – bieten ein eigenes Badezimmer, allerdings nur mit Dusche. Eine Ausnahme bildet jedoch die Observatoriumssuite, eine einzigartige Suite, die einen ganzen Waggon einnimmt und ein Badezimmer mit freistehender Badewanne, eine Bibliothek, einen Teeraum mit Kamin und ein Oberlicht zum Sternegucken umfasst. Ein Prunkstück, das nur wenigen Auserwählten vorbehalten ist – und offenbar gehörte auch Nina Dobrev dazu.

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Ein Zug, der Art-Deco-Luxus und außergewöhnlichen Service vereint

Der Venice Simplon-Orient-Express, bestehend aus europäischen Waggons der 1920er und 1930er Jahre, legt in einem sorgfältig restaurierten Art-déco-Ambiente über 1.100 Kilometer durch Frankreich, Italien, Österreich und Ungarn zurück. An Bord werden die Mahlzeiten in einem der drei Speisewagen – dem Côte d’Azur, dem Étoile du Nord und dem Orientale – serviert. Ein 24-Stunden-Kabinenservice sorgt für höchsten Fahrgastkomfort. Eine Reise, die ebenso ein Erlebnis für alle Sinne wie ein Transportmittel ist.

Nina Dobrev, eine Expertin für Fotos, die für Gesprächsstoff sorgen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Nina Dobrev ihre Follower mit ihren Instagram-Posts begeistert. Die für ihren Stil bekannte Schauspielerin wechselt regelmäßig zwischen eleganten Looks und spontanen Momenten. Auch dieses Karussell im Orient-Express bildet da keine Ausnahme: eine Mischung aus luxuriösem Reisen, Eleganz und einer Prise wohldosierter Provokation.

Eine Badewanne in einem legendären Zug, ein Schwarz-Weiß-Foto: Damit fasste Nina Dobrev die Essenz des Orient-Express in einem Bild zusammen – Luxus als Lebenskunst und die Freiheit, ihn auf eigene Art und Weise zu zeigen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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