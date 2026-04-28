Schauspielerin Zoe Saldaña glänzt in einem schimmernden Trompe-l'œil-Kleid

Fabienne Ba.
@zoesaldana / Instagram

Die amerikanische Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin Zoe Saldaña macht auf dem roten Teppich keine halben Sachen. Am 23. April 2026 wählte sie für die Time100-Gala in New York ein Givenchy-Kleid, das mit den Erwartungen spielte – und sofort alle Blicke auf sich zog.

Ein Givenchy-Kleid, entworfen von Sarah Burton

Für diesen glamourösen Abend trug Zoe Saldaña ein langes, asymmetrisches One-Shoulder-Kleid aus der Herbst/Winter-Kollektion 2026 von Givenchy, entworfen von der künstlerischen Leiterin Sarah Burton. Das schwarze Samtkleid war mit silbernen Bändern bestickt, die einen faszinierenden Trompe-l’œil-Effekt auf der Silhouette erzeugten – ein fast dynamischer Effekt, der sich je nach Blickwinkel und Lichteinfall veränderte. Das Kleid bestach außerdem durch eine drapierte Schleife und einen hohen Beinschlitz, der schwarze T-Strap-Pumps, ebenfalls von Givenchy, freigab.

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Accessoires, die zum Outfit passen

Gestylt von Petra Flannery, rundete Zoe Saldaña ihren Look mit einer schwarzen Satin-Clutch von Givenchy mit Schleife und Schmuck von Cartier ab. Ihr Haar, von Aviva Jansen Perea frisiert, war zu einem eleganten, gedrehten Dutt hochgesteckt, den die Stylistin selbst auf Instagram als „twisty bun“ bezeichnete und der ihr Gesicht und Dekolleté perfekt umrahmte.

Ein Geehrter, der mit Gefühlen sprach

Zoe Saldaña gehörte zu den diesjährigen Time100-Preisträgerinnen. Auf der Bühne würdigte sie ihre Großmutter, die ursprünglich aus der Dominikanischen Republik stammte und 1961 in die USA einwanderte. In ihrer Rede sagte sie: „Wir alle sind auf unsere Weise der lebende Beweis dafür, dass Hoffnung sich verbreitet.“ Diese Worte berührten das Publikum sichtlich, und später teilte sie sie auf Instagram mit dem Kommentar: „Ich fühle mich geehrt, in der Time100 vertreten zu sein. Eine Erinnerung daran, dass Sinn und Zweck stärker sind als jedes Rampenlicht.“

Givenchy und Saldaña, eine offensichtliche Alchemie

Es ist nicht das erste Mal, dass Zoe Saldaña Givenchy für einen besonderen Anlass wählt. Seit Sarah Burton die Leitung übernommen hat, hat sich das Modehaus als erste Wahl für Schauspielerinnen etabliert, die nach architektonisch beeindruckenden und zugleich eleganten Kreationen suchen. Das Kleid von der Time100-Gala ist dafür ein perfektes Beispiel: technisch meisterhaft verarbeitet und emotional berührend.

Ein Kleid, das alle Blicke auf sich zog, eine Rede, die das Herz berührte: Zoe Saldaña bewies an diesem Abend, dass sie sowohl die Kunst des eleganten Auftretens auf dem roten Teppich als auch die Kunst der öffentlichen Rede meisterhaft beherrscht. Zwei Formen von Eleganz, die für sie untrennbar miteinander verbunden sind.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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