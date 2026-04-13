Im Alter von 62 und 74 Jahren stellen sie ein ikonisches Foto von Kylie Jenner und Schauspieler Timothée Chalamet nach.

Fabienne Ba.
@lisarinna / Instagram

Ein kürzlich veröffentlichter Instagram-Post erregte Aufmerksamkeit, nachdem die amerikanische Schauspielerin Lisa Rinna und der Schauspieler Harry Hamlin ein Foto nachgestellt hatten, das Kylie Jenner und Timothée Chalamet zugeschrieben wird. Das Duo präsentierte eine skurrile Version des Bildes, die online zahlreiche Reaktionen auslöste.

Ein Cover, inspiriert von einem viel diskutierten Foto

Lisa Rinna und Harry Hamlin teilten eine Reihe von Fotos, die während ihres Strandurlaubs entstanden sind. Das Paar ließ sich von einem Foto von Kylie Jenner und Timothée Chalamet inspirieren und posierte in ähnlicher Weise im Wasser. Auf den veröffentlichten Bildern trägt Lisa Rinna einen schwarzen Bikini, während Harry Hamlin in schwarzen Shorts zu sehen ist – in einer bewusst humorvollen Szenerie.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von LISARINNA (@lisarinna)

Ein Beitrag, der Internetnutzer amüsierte

Der Instagram-Post löste zahlreiche Kommentare aus, insbesondere von Freunden und Familie des Paares sowie von Internetnutzern, die die Unerwartetheit des Fotos lobten. Der Beitrag verbreitete sich rasant in den sozialen Medien und befeuerte Diskussionen über dieses unerwartete Wiedersehen.

Eine Anspielung auf ein Foto, das online vielfach kommentiert wurde.

Die Fotos von Kylie Jenner und Timothée Chalamet hatten bereits nach ihrer Veröffentlichung in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt. Diese Bilder trugen dazu bei, das Medieninteresse an dem Paar weiter anzuheizen. Lisa Rinnas und Harry Hamlins Neuinterpretation verdeutlicht, wie bestimmte Bilder schnell zu kulturellen Bezugspunkten werden, die oft adaptiert oder umgedeutet werden.

Lisa Rinna und Harry Hamlin sind seit 1997 verheiratet und teilen regelmäßig Momente aus ihrem Alltag in den sozialen Medien. Das Schauspielerpaar hat sich mit humorvollen Beiträgen, die Anspielungen auf die Popkultur verbinden, bereits einen Namen gemacht. Ihre Beziehung besteht seit über dreißig Jahren – ein Fakt, der in Porträts des Paares oft erwähnt wird.

Die virale Verbreitung bestimmter Bilder trägt somit zu deren Aneignung durch andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens bei. Dieses Phänomen verdeutlicht die rasante Verbreitung visueller Referenzen in der digitalen Welt. Publikationen, die von bekannten Bildern inspiriert sind, tragen zur Schaffung von Inhalten bei, die Hommage und Humor verbinden.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
Article précédent
Sängerin Ella Langley spricht über einen Frisurfehler, der zu ihrem charakteristischen Pony führte.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sängerin Ella Langley spricht über einen Frisurfehler, der zu ihrem charakteristischen Pony führte.

Manchmal wird ein unerwartetes Detail zu einem echten Markenzeichen. Die amerikanische Country-Sängerin und Songwriterin Ella Langley erklärte kürzlich,...

Verblüffende Ähnlichkeit: Beyoncés Tochter Blue Ivy sorgt bei einem seltenen Auftritt für Furore.

Blue Ivy Carter, die Tochter von Beyoncé und Jay-Z, sorgte kürzlich mit einem vielbeachteten öffentlichen Auftritt an der...

In einem schimmernden Kleid sorgt Schauspielerin Mindy Kaling für einen strahlenden Auftritt.

Die amerikanische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Produzentin Mindy Kaling, deren Vorfahren aus Indien stammen, zog bei den Fashion Trust...

Diese Prominenten haben nach ihrem 40. Lebensjahr Erfolge erzielt und stellen vorgefasste Meinungen in Frage.

Während manche Stars quasi von Geburt an berühmt wurden, starteten andere ihre Karriere erst später, nach dem 40....

Mit 42 Jahren wählt Olivia Wilde auf dem roten Teppich eine minimalistische Silhouette.

Die irisch-amerikanische Schauspielerin, Produzentin, Regisseurin und Drehbuchautorin Olivia Wilde sorgte bei den Fashion Trust US Awards 2026 für...

"Eine Königin": Dieses Model und diese Mutter bezaubert in einem Korsettkleid

Anlässlich ihres Geburtstags teilte Model und Mutter Lena Helena Busch eine Reihe von Fotos auf Instagram, die sofort...