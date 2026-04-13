Im Alter von 62 und 74 Jahren stellen sie ein ikonisches Foto von Kylie Jenner und Schauspieler Timothée Chalamet nach.

Ein kürzlich veröffentlichter Instagram-Post erregte Aufmerksamkeit, nachdem die amerikanische Schauspielerin Lisa Rinna und der Schauspieler Harry Hamlin ein Foto nachgestellt hatten, das Kylie Jenner und Timothée Chalamet zugeschrieben wird. Das Duo präsentierte eine skurrile Version des Bildes, die online zahlreiche Reaktionen auslöste.

Ein Cover, inspiriert von einem viel diskutierten Foto

Lisa Rinna und Harry Hamlin teilten eine Reihe von Fotos, die während ihres Strandurlaubs entstanden sind. Das Paar ließ sich von einem Foto von Kylie Jenner und Timothée Chalamet inspirieren und posierte in ähnlicher Weise im Wasser. Auf den veröffentlichten Bildern trägt Lisa Rinna einen schwarzen Bikini, während Harry Hamlin in schwarzen Shorts zu sehen ist – in einer bewusst humorvollen Szenerie.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von LISARINNA (@lisarinna)

Ein Beitrag, der Internetnutzer amüsierte

Der Instagram-Post löste zahlreiche Kommentare aus, insbesondere von Freunden und Familie des Paares sowie von Internetnutzern, die die Unerwartetheit des Fotos lobten. Der Beitrag verbreitete sich rasant in den sozialen Medien und befeuerte Diskussionen über dieses unerwartete Wiedersehen.

Eine Anspielung auf ein Foto, das online vielfach kommentiert wurde.

Die Fotos von Kylie Jenner und Timothée Chalamet hatten bereits nach ihrer Veröffentlichung in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt. Diese Bilder trugen dazu bei, das Medieninteresse an dem Paar weiter anzuheizen. Lisa Rinnas und Harry Hamlins Neuinterpretation verdeutlicht, wie bestimmte Bilder schnell zu kulturellen Bezugspunkten werden, die oft adaptiert oder umgedeutet werden.

Lisa Rinna und Harry Hamlin sind seit 1997 verheiratet und teilen regelmäßig Momente aus ihrem Alltag in den sozialen Medien. Das Schauspielerpaar hat sich mit humorvollen Beiträgen, die Anspielungen auf die Popkultur verbinden, bereits einen Namen gemacht. Ihre Beziehung besteht seit über dreißig Jahren – ein Fakt, der in Porträts des Paares oft erwähnt wird.

Die virale Verbreitung bestimmter Bilder trägt somit zu deren Aneignung durch andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens bei. Dieses Phänomen verdeutlicht die rasante Verbreitung visueller Referenzen in der digitalen Welt. Publikationen, die von bekannten Bildern inspiriert sind, tragen zur Schaffung von Inhalten bei, die Hommage und Humor verbinden.