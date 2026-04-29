Simone Ashley sorgt in ihrem Strandoutfit für Aufsehen am Strand.

Fabienne Ba.
@simoneashley / Instagram

Die britische Schauspielerin Simone Ashley, deren Eltern indische Wurzeln haben, hat die mondänen Kreise von „Bridgerton“ gegen einen sonnigen Strand eingetauscht. Kürzlich wurde sie für eine Sommerkampagne fotografiert – und die Bilder verbreiteten sich rasend schnell im Internet.

Eine mit Spannung erwartete Sommerkampagne

Die Promi-Website Just Jared teilte auf ihrem offiziellen Instagram-Account mehrere Fotos von Simone Ashley, die am Strand für eine neue Burberry-Sommerkollektion posiert. Die strahlenden Bilder, die im Freien am Meer aufgenommen wurden, erregten sofort die Aufmerksamkeit der Instagram-Follower und der Modepresse.

Auf den Fotos liegt Simone Ashley auffällig bäuchlings im Sand, ihr schwarzes Haar im Wet-Look gestylt (eine Frisur, die den Eindruck erweckt, man käme gerade aus dem Wasser). Eine lässige Pose, die die Bilder umso eindrucksvoller macht.

Ein metallischer Look, verziert mit einem ikonischen Karomuster

Für dieses Shooting präsentiert sich Simone Ashley in verschiedenen Strandoutfits von Burberry, mal als Zweiteiler, mal als Einteiler. Darunter ist ein Set in Metallic Cocoa – einem goldenen Karamellton mit metallischen Akzenten. Das Oberteil mit eckigem Ausschnitt ist an den Kanten und Trägern mit einem Karomuster verziert. Das Höschen ziert dasselbe Muster am Saum. Ein Ensemble, das Sportswear und Eleganz perfekt vereint.

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Simone Ashley, eine Schlüsselfigur in der Mode

Mit der Serie „Bridgerton“, ihren Auftritten auf dem Laufsteg und ihren Kooperationen mit großen Modehäusern hat sich Simone Ashley bis 2026 als eine der gefragtesten britischen Schauspielerinnen in der Modewelt etabliert. Ihre Fähigkeit, unterschiedlichste Welten zu verkörpern – von der englischen Aristokratie bis hin zu sonnenverwöhnten Stränden – macht sie zu einer besonders vielseitigen und begehrenswerten Muse.

Sand, Sonne und ein Karomuster: Simone Ashley machte aus diesem Strand-Shooting einen echten Fashion-Moment. Ein Bild, das bestätigt, warum sie weit über das Filmset hinaus so gefragt ist.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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