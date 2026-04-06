„Stiff-Person-Syndrom“: An welcher Krankheit leidet die Sängerin Céline Dion?

Nach mehreren Jahren gesundheitlicher Probleme hat Céline Dion ihre Rückkehr auf die Bühne für diesen Herbst angekündigt. Die Sängerin aus Québec wird zwischen dem 12. September und dem 14. Oktober zehn Konzerte in der Pariser La Défense Arena geben. Dieses mit Spannung erwartete Comeback erfolgt, obwohl die Künstlerin am Stiff-Person-Syndrom leidet, einer seltenen neurologischen Erkrankung, die ihre Beweglichkeit und ihre Fähigkeit, auf der Bühne aufzutreten, stark beeinträchtigt. Die Ankündigung, die sie am 30. März, ihrem Geburtstag, machte, erregte großes Medieninteresse und trug dazu bei, das Bewusstsein für diese noch relativ unbekannte Krankheit zu schärfen.

Eine seltene neurologische Erkrankung

Das Stiff-Person-Syndrom, auch bekannt als Moersch-Woltman-Syndrom, ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems. Sie verursacht fortschreitende Muskelsteifheit und schmerzhafte Krämpfe, die unvorhersehbar auftreten können.

Diese Erkrankung ist nach wie vor selten. Die Schätzungen variieren, man geht jedoch davon aus, dass nur wenige von Zehntausenden oder Hunderttausenden betroffen sind. Frauen sind häufiger betroffen, und die Erkrankung tritt meist im Erwachsenenalter auf, in der Regel zwischen 30 und 50 Jahren.

Die Ursache des Syndroms ist noch nicht vollständig geklärt. Forscher favorisieren die Hypothese einer Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem fälschlicherweise bestimmte Zellen im Körper angreift und dadurch die normale Muskelfunktion stört.

Symptome, die den Alltag erschweren

Das Hauptsymptom ist eine fortschreitende Muskelsteifigkeit, insbesondere im Rumpf und in den Gliedmaßen. Diese Steifigkeit kann die Bewegungsfähigkeit einschränken und die Selbstständigkeit beeinträchtigen.

Patienten können auch plötzliche, schmerzhafte Muskelkrämpfe erleiden. Diese Kontraktionen können durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden, wie beispielsweise unerwartete Geräusche, körperliche Berührung oder starke Emotionen. In schwersten Fällen kann die Erkrankung die Gehfähigkeit oder die Ausführung bestimmter alltäglicher Tätigkeiten erheblich einschränken.

Der Krankheitsverlauf ist von Person zu Person unterschiedlich. Manche Patienten behalten eine gewisse Beweglichkeit, während sich die Symptome bei anderen zunehmend verschlimmern.

Es handelt sich um eine unheilbare Krankheit, aber es gibt Behandlungsmethoden zur Linderung der Symptome.

Das Stiff-Person-Syndrom ist nicht heilbar. Durch eine angemessene Behandlung lassen sich jedoch die Symptome lindern und die Lebensqualität verbessern.

Die Behandlung umfasst in der Regel Medikamente zur Linderung von Muskelkrämpfen. Ergänzende Maßnahmen wie Physiotherapie oder angepasste körperliche Aktivität können ebenfalls dazu beitragen, die Beweglichkeit zu erhalten. Eine frühzeitige Diagnose ermöglicht oft eine bessere Behandlung der Erkrankung und kann deren Auswirkungen auf den Alltag begrenzen.

Das Stiff-Person-Syndrom ist eine seltene neurologische Erkrankung, die die Mobilität und Selbstständigkeit erheblich beeinträchtigen kann. Die Ankündigung von Céline Dions Bühnen-Comeback in Paris hat diese noch immer wenig bekannte Erkrankung ins Rampenlicht gerückt. Obwohl es keine Heilung gibt, können durch eine angemessene Behandlung die Symptome besser gelindert und die Lebensqualität der Betroffenen erhalten werden.