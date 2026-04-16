Hailey Bieber bringt das Vintage-Kleid mit Leopardenmuster in einer Paillettenversion zurück ins Rampenlicht.

Sie ist bekannt für ihren cleanen, minimalistischen Stil, doch Hailey Bieber hat sich offenbar zu einem Neuanfang entschlossen. Seit mehreren Saisons präsentiert sich die Gründerin der Hautpflegemarke „Rhode“ immer häufiger im Leopardenmuster – von Streetstyle-Outfits bis hin zu den exklusivsten Partys.

Eine klar definierte stilistische Entwicklung

Ihr neuestes Statement-Piece? Ein paillettenbesetztes Abendkleid von Armani Privé, das den Animal-Print auf eine gewagte Art neu interpretiert. Seit September 2024 ersetzt Hailey Bieber nach und nach ihre weißen, beigen und schwarzen Kleidungsstücke durch Leopardenmuster und verabschiedet sich damit von ihrem gewohnten minimalistischen Stil. Dieser Wandel zeigt sich in einer Reihe sorgfältig ausgewählter Looks: ein Mantel von Toteme, eine Tasche aus Ponyhaar von Saint Laurent und schließlich ein Vintage-Kleid von Versace aus dem Jahr 1996.

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Versace Herbst 1996: Ein erster Schritt in Richtung Leoparden-Archiv

Einer der entscheidenden Momente dieser Transformation ereignete sich im Juni 2025. Beim Business of Beauty Global Forum, das von Business of Fashion auf der Stanly Ranch in Kalifornien veranstaltet wurde, wählte Hailey Bieber ein Vintage-Kleid von Versace mit Leopardenmuster aus der Herbst/Winter-Kollektion 1996 – einer Kollektion, die Gianni Versace kurz vor seinem Tod entworfen hatte.

Das ärmellose Kleid mit asymmetrischem Ausschnitt und Minilänge war mit schwarzem und cremefarbenem Naturpelzbesatz versehen – kein bloßer Druck. Ein bemerkenswertes Detail: Dasselbe Kleid hatte Model Amber Valletta bereits in der Septemberausgabe 1996 der amerikanischen Vogue getragen, fotografiert von Stephen Meisel. Eine präzise Archivwahl, eingefädelt von ihrer persönlichen Stylistin Dani Michelle.

In Paris wird Leopardenmuster zum Club-Look

Einige Monate später, während der Pariser Fashion Week im September 2025, wechselte Hailey Bieber an einem Abend gleich zwei Outfits: Nach der Saint Laurent Frühjahr/Sommer 2026 Show tauschte sie ihr erstes Outfit gegen ein figurbetontes, hochgeschlossenes, langärmeliges Jerseykleid mit Leopardenmuster von Saint Laurent, kombiniert mit schwarzer Strumpfhose und Overknee-Stiefeln aus Lackleder. Ein eindeutiger Ausgeh-Look, weit entfernt von jedem offiziellen Anlass.

Die Paillettenversion: Wenn Leopardenmuster silbern wird

Auf der Vanity Fair Oscar-Party 2026 erreichte Hailey Biebers Leopardenmuster einen neuen Höhepunkt. Das amerikanische Model und die Unternehmerin erschien in einem komplett mit Pailletten besetzten Leopardenkleid von Armani Privé, das dem Animal-Print einen strahlenden Glanz verlieh. Ihrem minimalistischen Stil treu, kombinierte Hailey Bieber das Kleid mit spitzen Pumps, zartem Diamantschmuck und kirschrotem Nagellack. Ihre Haare trug sie als langen Bob mit lässig gestylten Spitzen.

Warum dieser Moment für den Leoparden-Trend wichtig ist

Seit mehreren Frühjahr/Sommer-Schauen feiern Animalprints ihr Comeback in modernisierten, weniger grellen Varianten, oft kombiniert mit neutralen Tönen oder klaren Linien, und gewinnen dadurch an Eleganz. Hailey Bieber hebt das Muster mit ihrer Paillettenversion bei einem so hochkarätigen Event auf ein ganz neues Niveau: Sie verleiht ihm eine besondere Note. Leopardenmuster bleibt auch 2026 und darüber hinaus ein absolutes Must-have, und Hailey Bieber ist derzeit eine seiner charismatischsten Botschafterinnen.

Was Hailey Biebers Werdegang letztendlich so interessant macht, ist die Stimmigkeit ihres Ansatzes: Sie folgte nicht einfach einem Trend, sondern entwickelte ihn Stück für Stück weiter, von den Versace-Archiven über Pailletten von Armani bis hin zu Tüll von Saint Laurent. In ihren Händen ist Leopardenmuster nicht mehr nur ein Muster – es ist eine eigene Sprache.