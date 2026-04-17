Taylor Swift und Travis Kelce haben eine unerwartete Regel für ihre Hochzeit aufgestellt

Fabienne Ba.
@taylorswift / Instagram

Die amerikanische Singer-Songwriterin Taylor Swift und der NFL-Spieler Travis Kelce bereiten sich auf ihre Hochzeit vor, doch diese Zeremonie wird mehr als nur ein „sentimentaler Moment“ sein. Das Paar hat Berichten zufolge beschlossen, ihre private Feier in ein wahres Ereignis der Großzügigkeit zu verwandeln und alle Gäste gebeten, auf Geschenke zu verzichten und stattdessen für wohltätige Zwecke zu spenden.

Eine klare Bitte an die Gäste

Laut mehreren Promi-Klatschportalen sollen Taylor Swift und Travis Kelce ihren Angehörigen mitgeteilt haben, dass sie keine Hochzeitsgeschenke wünschen, da sie bereits „mehr als genug“ materielle Dinge besitzen. Ihr Planungsteam hat die Gäste offenbar darüber informiert, dass sie anstelle von Geschenken lieber an Wohltätigkeitsorganisationen ihrer Wahl spenden sollen.

Eine Großzügigkeit, die nicht überrascht

Taylor Swift wird regelmäßig für ihr „diskretes“ wohltätiges Engagement hervorgehoben: Sie unterstützt Projekte in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Wohnen und Nothilfe, oft ohne offizielle Medienaufmerksamkeit. Für ihre engen Freunde und langjährigen Fans passt die Bitte um Spenden statt Geschenke perfekt zu ihrem Image als Frau, die anderen helfen und die Leistungen ihres Teams, einschließlich der Dienstleister ihrer Hochzeit, würdigen möchte.

Eine Geste, die Angehörige inspiriert

Diejenigen, die dem Paar am nächsten stehen, berichten, dass sie diese Idee im Allgemeinen „mit großer Rührung und Bedeutung“ begrüßt haben. Anstatt sich auf die Suche nach einem „perfekten“ oder teuren Geschenk zu konzentrieren, werden die Gäste ermutigt, sich bewusst für eine Wohltätigkeitsorganisation zu entscheiden, die sie unterstützen möchten. Dieser Ansatz macht die Teilnahme an der Zeremonie zu einer bedeutungsvollen Geste, die tiefer und nachhaltiger ist als ein bloßer materieller Austausch. Er fördert zudem ein Gefühl der gemeinsamen Verantwortung, bei dem jeder auf seine Weise zu einem Anliegen beiträgt, das über die Veranstaltung selbst hinausreicht.

Die Umrisse dieser Hochzeit, die für den Sommer 2026 in sehr privater Atmosphäre angekündigt wurde, unterstreichen somit diese Vorgehensweise: ein intimes Ereignis, das auf Zuneigung, Verbundenheit und Solidarität und nicht auf spektakulärem Prunk basiert.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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