"Ungefiltert": Sängerin Kesha überrascht mit Bildern, die ebenso natürlich wie gewagt sind.

Am 24. April 2026 feierte die amerikanische Sängerin Kesha den Tag der Erde weder mit einer Rede noch mit einem politischen Hashtag. Sie tat es auf ihre Weise: im Meer, ohne Kleidung und Make-up, mit ein paar pinkfarbenen Worten auf ihren Fotos. Und das löste sofort Reaktionen aus.

Eine ungefilterte Fotoflut zum „Tag der Erde“

Kesha postete auf Instagram eine Reihe von Fotos mit dem schlichten Kommentar „#Earthday ist jeden Tag“. Auf einem Foto sieht man sie von hinten in den Wellen, ihr nasses Haar fällt in natürlichen Wellen. Auf einem anderen Bild liegt sie bäuchlings im Sand und zeigt ihre goldene Haut und Sommersprossen. In einer Hand hält sie einen glitzernden Kieselstein und ein paar goldene Anhänger. Es sind keine Filter erkennbar.

„Philosophische“ Betrachtungen

Was genauso viel Aufmerksamkeit erregte wie die Fotos selbst, waren die Bildunterschriften. „Mutter Natur ist das Göttlich-Weibliche“, schrieb sie zum ersten Bild. Auf einem dritten Foto, auf dem sie halb in Wellen versunken war und zwei pinke Herz-Emojis über sich platziert waren, fragte sie sich: „Hat schon mal jemand daran gedacht, dass wir vielleicht die Aliens sind?“ Schließlich hielt sie ein paar kleine Kieselsteine in der Hand und schloss humorvoll: „Der bodenständigste Popstar, den diese Steine je gesehen haben.“

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Ein Künstler in voller Renaissance

Dieser Beitrag erscheint wenige Wochen vor dem Start von Keshas „Freedom Tour“, die am 30. Mai 2026 beginnt und bis zum 30. August in Nordamerika und Europa stattfindet. Ein Moment der Ruhe und Besinnung auf das Wesentliche also, bevor es in die nächsten Monate einer intensiven Tournee geht.

Diese Bilder sind Teil eines umfassenderen Trends: Kesha feierte in den letzten Monaten ein bemerkenswertes Comeback im Rampenlicht. Im Februar 2026 gab sie ihr Debüt bei den Grammy Awards seit acht Jahren und schritt barfuß über den roten Teppich in einem langen, weißen, federbesetzten Kleid mit schimmerndem, fast ätherischem Make-up. Wenige Wochen zuvor hatte sie bei der MusiCares-Gala in einem silbernen, metallisch schimmernden Minikleid aus Netzstoff alle Blicke auf sich gezogen. Zwei sehr unterschiedliche Looks aus der Bilderflut vom 24. April – doch beide vermitteln dieselbe Botschaft: Eine Künstlerin, die ihr Image auf ihre ganz eigene Art und Weise zurückerobert.

„Das Göttlich-Weibliche“ als Leitprinzip

Es ist nicht das erste Mal, dass Kesha öffentlich ihre tiefe Verbundenheit mit der Natur und ihre persönliche Spiritualität betont. Der von ihr verwendete Ausdruck „göttlich weiblich“ spiegelt ihren gesamten jüngsten künstlerischen Werdegang wider, der nach jahrelangen juristischen und persönlichen Auseinandersetzungen von dem Wunsch nach Freiheit und Authentizität geprägt ist.

Während andere den Tag der Erde mit politischen Statements feierten, verkörperte Kesha ihn ganz wörtlich – indem sie sich ihm ganz und gar widmete. Eine einfache Geste, die aber viel darüber aussagt, wer sie geworden ist.