Das amerikanische Model Brooks Nader sorgt mit einem Look für Aufsehen.

Fabienne Ba.
@brooksnader / Instagram

Manche Outfits ziehen allein schon alle Blicke auf sich. Brooks Nader bewies dies einmal mehr, indem er in einem kurzen weißen Archivkleid von La Perla erschien, das im Nu für Furore sorgte.

Ein Stück aus den Archiven von La Perla, das dem Vergessen entrissen wurde

Das besagte Kleid ist ein kurzes weißes Kleid aus dem Archiv von La Perla, gefertigt aus einem weichen, leicht transparenten Stoff mit wunderschönem Fall. Als Erstes fällt der Ausschnitt ins Auge, der von zwei dünnen Trägern gehalten wird. Diese minimalistische Konstruktion verleiht dem Kleid seinen unverwechselbaren Charakter.

Das Kleid ist zudem mit einer Reihe kleiner, bunter Stickblumen verziert, die diagonal über die Vorderseite verlaufen. Dieses romantische Detail bildet einen reizvollen Kontrast zur Schlichtheit und dem Minimalismus des Schnitts – zwischen der Leichtigkeit eines Kleidungsstücks und der Präzision eines Couture-Stücks.

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Ein Stil, der dem Kleid die Hauptrolle gibt.

Um das Outfit perfekt abzurunden, wählte Brooks Nader ein warmes, strahlendes Make-up mit einem dezenten Nude-Lippenstift und blondes Haar, das in voluminösen Wellen ihr Gesicht umspielte. Auf überflüssige Accessoires wurde verzichtet. Das Ergebnis ist eine Silhouette, bei der jedes Detail sorgfältig durchdacht scheint, sodass das Kleid im Mittelpunkt steht.

Brooks Nader erlebt derzeit eine besonders aktive Phase in der Modewelt. Anfang April sorgte sie mit einem kurzen schwarzen Spitzenkleid mit dünnen Trägern bei einem Osterdinner in Malibu für Aufsehen. Wenige Wochen zuvor, bei den Fashion Trust US Awards 2026 in Los Angeles, trug sie ein kurzes, drapiertes, schulterfreies Kleid in Rosé, das in der Mitte stark gerafft war und so einen korsettartigen Effekt erzeugte. All diese Looks zeugen von einem einheitlichen Stil: kurze, präzise und selbstbewusste Designs.

Eine arbeitsreiche Zukunft für das Model

Abseits der Modewelt wird Brooks Nader in der Neuauflage von „Baywatch“ auf Fox in der Saison 2026/27 die Rolle der Selene übernehmen, der willensstarken Kapitänin des Rettungsschwimmerteams am Zuma Beach. Dies eröffnet ihm ein neues Betätigungsfeld, da er sich im Rampenlicht – in all seinen Facetten – sichtlich wohlfühlt.

Mit diesem eindrucksvollen Auftritt beweist Brooks Nader erneut ihr Stilgefühl und ihr Talent, Archivstücke zu modernisieren. Zwischen Mode, Image und neuen Filmprojekten setzt das amerikanische Model ihren Aufstieg fort und etabliert einen immer unverwechselbareren Stil.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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