Wenig schlafen und fit bleiben: Was die DNA erklären könnte

Während manche Menschen die ganze Nacht durchschlafen und ungestörte Ruhe brauchen, um sich optimal zu fühlen, reichen Ihnen wenige Stunden Schlaf, um von morgens bis abends voller Energie zu sein. Sie kennen kein Ausschlafen und haben auch kein Schlafdefizit. Wissenschaftler vermuten, dass dies eine genetische Veranlagung ist (ob nun ein Geschenk oder ein Nachteil).

Eine genetische Mutation ist verantwortlich

Deine Freunde und Familie halten dich für einen Außerirdischen und vermuten, dass du das Gegenteil von Schlaftabletten nimmst. Sie brauchen fünf Wecker, um aus dem Bett zu kommen, und stöhnen bei jedem Klingeln genervt auf. Sie schlafen bis zum Morgengrauen und bekommen genauso viel Schlaf wie Teenager im Wachstum. Wenn sie wiedergeboren würden, wären sie zweifellos Murmeltiere.

Während alle anderen noch schnarchen, bist du schon mitten im Tag und gehst deinen gewohnten Tätigkeiten nach. Du wachst im Morgengrauen auf, noch vor Sonnenaufgang, und hast keine einzige dunkle Linie unter den Augen. Statt müde oder benommen zu sein, bist du bestens gerüstet für eine Wanderung oder einen Marathonlauf.

Sie haben bereits versucht, länger zu schlafen, zumindest um den Empfehlungen der Ärzte zu folgen, aber vergeblich. Es ist fast eine Qual, im Bett zu liegen und darauf zu hoffen, dass Morpheus Sie endlich erweckt. Doch diese nächtliche Widerstandsfähigkeit hat auch ihre Vorteile. Sie erholen sich sehr schnell von einer schlaflosen Nacht und wachen regelmäßig vor dem Wecker auf, während andere selbst mit literweise Kaffee kaum wach bleiben können.

Und diese Eigenschaft, die Ihnen während Ihres Studiums und Ihrer durchzechten Nächte sehr geholfen hat, ist eine Seltenheit. Sie gehören zu dem sehr kleinen Prozentsatz (zwischen 1 und 3 %) der Menschen, die nur sechs Stunden Schlaf oder weniger benötigen. In der Wissenschaft haben Sie sogar einen Spitznamen: die „Kurzschläfer“. Der Grund für diesen Unterschied? Eine Genmutation.

Zu viel Schlaf tötet den Schlaf

Man hört oft, dass man unbedingt acht Stunden Schlaf pro Nacht braucht, um gesund zu sein … doch die Realität ist etwas differenzierter. Forscher haben herausgefunden, dass manche Menschen von Natur aus mit weniger Schlaf auskommen und sich trotzdem pudelwohl fühlen. Das erklärt, warum manche voller Energie sind, während andere sich schlapp und müde fühlen.

Dr. Ying-Hui Fu und sein Team haben seltene Genmutationen identifiziert, die unsere innere Uhr, den sogenannten zirkadianen Rhythmus, beeinflussen. Manche Menschen besitzen beispielsweise eine Genvariante, die es ihnen ermöglicht, mit nur sechs Stunden Schlaf optimal zu funktionieren, ohne Müdigkeit oder gesundheitliche Beeinträchtigungen. Andere, noch seltener, kommen sogar mit nur vier Stunden Schlaf pro Nacht aus.

Doch Vorsicht: Diese Fälle bleiben Ausnahmen. Auch wenn viele Menschen wenig schlafen, heißt das nicht, dass sie unbeschadet davonkommen. Für die allermeisten von uns bleibt Schlafmangel nicht ohne Folgen, selbst wenn wir das Gefühl haben, damit zurechtzukommen.

Diese Informationen sollten nicht verallgemeinert werden.

Manche Menschen scheinen zwar ein natürliches Talent dafür zu haben, früh aufzustehen, ohne den Rest des Tages zu leiden, doch das ist nach wie vor die Ausnahme. Es ist eine besondere Gabe des menschlichen Körpers, aber alles andere als die Norm. Man kann durchaus ein Morgenmensch sein, aber trotzdem bei der Nachmittagsserie einnicken oder am Schreibtisch Anzeichen von Müdigkeit zeigen.

In einer Gesellschaft, die Langschläfer als faul betrachtet und „Wundermorgen“ – jene „Wellness“-Routinen, die im Morgengrauen beginnen – preist, fühlen wir uns fast schuldig, wenn wir um acht Uhr aufstehen. Um dieser Erwartung gerecht zu werden, die Nachteulen nicht entgegenkommt, zwingen wir uns einen Rhythmus auf und trainieren unseren Körper, obwohl dieser oft schon überlastet ist. Es ist unser „Überlebensmodus“ , der uns glauben lässt, wir seien „Naturgewalten“.

Mittagsmüdigkeit, Reizbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten oder unkontrollierbare Heißhungerattacken: Unser Körper versucht, uns etwas mitzuteilen, aber wir müssen zuhören. Selbst wer nicht viel Schlaf braucht, sollte auf diese Anzeichen achten, um flüchtige Energie nicht mit anhaltender Ausgeglichenheit zu verwechseln. Anstatt idealisierte Routinen zu kopieren, geht es darum, den eigenen Rhythmus zu finden – den, der es uns ermöglicht, mühelos aufzustehen, den Tag ohne Erschöpfung zu bewältigen und sofort einzuschlafen.