Diese uralte Wellness-Gewohnheit wurde auf TikTok wiederbelebt.

Im Zeitalter von Goldener Milch, Ube-Latte, Matcha und Ingwer-Shots erobert ein weiteres gesundes Getränk unsere Haushalte. Und es enthält weder Elektrolyte noch Nährstoffe oder Zitrone. Heißes Wasser, frei von jeglichen Aromen und Teebeuteln, ist das neue Wellness-Rezept 2.0. Eine von der traditionellen chinesischen Medizin inspirierte Praxis, die sich rasant verbreitet hat.

Das Trinken von rohem, heißem Wasser – eine Geste, die viral gegangen ist.

Auf TikTok verzichten Nutzer auf Detox-Säfte, Energy-Smoothies und vermeintliche Jungbrunnen und trinken stattdessen lauwarmes Wasser aus Tassen. Und nein, es geht nicht um irgendeine dubiose Herausforderung, die ihre Toleranzgrenze austestet. Sie kochen Wasser, nicht um einen „leicht verdaulichen “ Kräutertee oder einen belebenden Aufguss zuzubereiten, sondern um reines, heißes Wasser ohne jegliche Zusätze zu trinken. In ihren Tassen befindet sich kein Zitronensaft, keine Kräuterpulver und kein verdünntes Kollagen. Nur Wasser.

Es ist der neueste Wellness-Trend. Statt starken Kaffee oder ein Getränk wie in einem angesagten Café zu genießen, begnügen sich Influencer mit Wasser in Zimmertemperatur. Weder kalt noch kochend heiß. Während die Regale täglich überquellen vor Gesundheitsdrinks aus obskuren Wurzeln, seltenen Pflanzen und vielversprechenden Mikronährstoffen, sehnen sie sich nach einer minimalistischeren Hautpflege. Man fragt sich unwillkürlich, warum diese selbsternannten spirituellen Gurus des Internets sich so etwas antun.

Heißes, unverdünntes Wasser ohne Geschmack und Farbe zu trinken, mag auf den ersten Blick wie ein Schwindel erscheinen. Doch es ist durchaus ernst zu nehmen. Sobald man die Wirkung dieser sanften Dusche auf den Körper versteht, überwindet man schnell die anfängliche Skepsis und vergisst seine Vorurteile. Und während Internetnutzer vielleicht glauben, eine Entdeckung gemacht zu haben, ist das Trinken von heißem Wasser in Wirklichkeit eine weit verbreitete Praxis in der traditionellen chinesischen Medizin.

Die unerwarteten Vorteile von heißem Wasser für den Körper

Heißes Wasser statt des geliebten Kaffees zu trinken, klingt vielleicht nicht verlockend. Doch es ist zweifellos das Lieblingsgetränk des Körpers und wirkt absolut revitalisierend. Vergessen Sie künstliche Energielieferanten, die zwar kurzfristig Energie liefern, aber danach einen Energieabfall verursachen. Heißes Wasser bietet unzählige Vorteile für den Körper und lässt all die lästigen kleinen Beschwerden des Alltags verschwinden. Die beste Lösung für chronische Probleme ist oft die einfachste.

Die Content-Creatorin @roro_youraznbigsis , die schon früh mit der traditionellen chinesischen Medizin in Berührung kam, ist überzeugt, dass heißes Wasser ein wirksames Heilmittel ist. Sie kennt seine Vorzüge bestens und lobt dieses alltägliche Getränk immer wieder für seine außergewöhnlichen Eigenschaften. „Bei Blähungen, Menstruationsbeschwerden, ständigem Frieren und Hautproblemen – trinkt heißes Wasser! Trinkt morgens nach dem Aufwachen heißes Wasser. Euer Leben wird sich verändern. Ihr werdet euch besser fühlen“, argumentiert sie.

Heißes Wasser besitzt zudem eine besondere, fast spirituelle Symbolik. „In der traditionellen chinesischen Medizin ist die Regulierung der Körpertemperatur wichtig, da eine gute Durchblutung und Wärme den Fluss des Qi, der Lebensenergie, fördern“, erklärt die Akupunkteurin Tsao-Lin E. Moy gegenüber Bustle . Getränke mit vielen Eiswürfeln, wie Eiskaffee oder Cortisol-Cocktails , verursachen hingegen einen inneren Temperaturschock, der alle Körperfunktionen verlangsamt.

Wie man dieses Ritual attraktiver gestalten kann

Auf den ersten Blick mag das Trinken einer einfachen Tasse heißem Wasser etwas karg wirken. Schließlich sind wir an üppige Getränke, duftende Aromen und Instagram-taugliche Kreationen gewöhnt, die sich in angesagten Cafés stapeln. Doch für alle, die dieses Wellness-Ritual in ihren Alltag integrieren möchten, ohne das Gefühl zu haben, „eine leere Tasse“ zu trinken, gibt es ein paar einfache Tricks, die diese Gewohnheit leichter zugänglich machen.

Der erste Schritt besteht darin, diesen Moment zu einer echten Auszeit zu machen. Anstatt das heiße Wasser hastig hinunterzustürzen, nehmen Sie sich Zeit, es wie eine Tasse Tee zu genießen. Wählen Sie eine schöne Tasse, machen Sie es sich bequem und genießen Sie diese friedliche Pause. Schon allein die kleine Ritualisierung dieser Geste kann sie angenehmer gestalten.

Manche experimentieren auch gerne mit der Temperatur. Es geht nicht darum, kochend heißes Wasser zu trinken, sondern lauwarmes oder leicht warmes, das angenehm für Mund und Körper ist. Diese Nuance kann einen großen Unterschied machen, besonders für Anfänger. Wer einen empfindlichen Gaumen hat, kann das lauwarme Wasser verfeinern. Wie? Mit geriebenem Ingwer, einer Zitronenscheibe oder ein paar ausgewählten Gewürzen. Damit dieses wohltuende Wasser nicht verschmutzt wird, sollte man auch das Leitungswasser filtern.

Letztendlich erinnert uns dieses scheinbar einfache Ritual an etwas Wesentliches: Wohlbefinden findet sich nicht immer in komplizierten Rezepten. Manchmal genügt eine Tasse heißes Wasser in den Händen, um zur Ruhe zu kommen, auf den eigenen Körper zu hören und sich auf das Wesentliche zu besinnen.