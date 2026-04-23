Das plötzliche Aufwachen beim Einschlafen: Woher kommt dieser überraschende Mechanismus?

Nach einer Tasse Kamillentee und dem Hören von weißem Rauschen sind Sie kurz davor einzuschlafen. Fast schon im Land der Träume, als Ihr Körper plötzlich ruckartig aufschreckt und Sie aus dem Bett springen lässt. Dieses seltsame Gefühl, das einen ohne Vorwarnung aus dem Schlaf reißt, kennen Sie wahrscheinlich. Diese unerwarteten Zuckungen, die den Start in die Nacht stören, haben eine wissenschaftliche Erklärung.

Ein beeindruckendes Phänomen, aber eine beruhigende Erklärung.

Eingekuschelt unter deiner kuscheligen Bettdecke hast du gerade die Augen geschlossen und den Alltag hinter dir gelassen. Nach einer Herz-Kreislauf-Sitzung und einer entspannenden Lektüre bist du bestens gerüstet für eine ruhige Nacht. Nichts scheint deinen Schlaf zu stören . Doch plötzlich zuckt dein Körper, als lauere Gefahr in deinem Zimmer.

Du kennst dieses Gefühl gut. Oft erlebst du es bewusst, wenn ein Auto hupt oder eine Tür wegen eines Luftzugs zuschlägt. Manchmal zuckst du erschrocken zusammen. Nur dass du hier, gemütlich auf deiner Matratze, eingekuschelt in deine Kissen, scheinbar keinen Grund zur Panik hast.

Keine Sorge, es handelt sich weder um den Beginn eines Schlaganfalls noch um ein Anzeichen für eine Funktionsstörung Ihres Körpers. Ärzte bezeichnen diese Reaktion als „hypnischen Zuck“, und sie ist harmlos. Es ist eine eher dramatische Form des Myoklonus, ein wissenschaftlicher Begriff für eine Muskelkontraktion. „Diese unwillkürlichen, sehr kurzen und plötzlichen Kontraktionen treten häufig im ersten Schlafstadium auf, einer sehr leichten Übergangsphase zwischen Wachzustand und Tiefschlaf“, beruhigt Ellen Wermter, eine staatlich anerkannte Krankenpflegerin, in einem Artikel der HuffPost .

Warum schreckt man manchmal im Schlaf auf?

Diese hypnotischen Stöße lassen einen nicht nur aus dem Bett springen. Manchmal vermitteln sie einem das Gefühl zu fallen und zwingen einen, sich an den Laken festzuklammern, als würde eine höhere Macht das Bett aufrichten. Es ist durchaus beeindruckend und nicht unbedingt angenehm, aber völlig harmlos.

Diese Krämpfe treten immer dann auf, wenn es am ungünstigsten ist, nämlich beim Einschlafen. Genau dann, wenn man so entspannt ist, dass noch ein paar Speichelfäden auf dem Kissen liegen. Das Gehirn, gewissermaßen die Steuerzentrale des Körpers, drosselt normalerweise die Muskelaktivität. Manchmal kommt es dabei zu einer kleinen Störung, die eine plötzliche Kontraktion auslöst.

Obwohl hypnische Zuckungen oft scheinbar zufällig auftreten, können bestimmte Gewohnheiten, Erkrankungen oder Medikamente sie begünstigen. Müdigkeit , Stress , Schlafmangel, intensive körperliche Anstrengung und übermäßiger Koffeinkonsum sind häufige Auslöser.

Wann sollten Sie einen Arzt aufsuchen? Dies sind Anzeichen, die Sie nicht ignorieren sollten.

Hypnische Zuckungen sind kein Grund für regelmäßige Arztbesuche. Sie können jedoch ein Warnsignal sein. Ignorieren Sie Ihre Beschwerden daher nicht. Wenn diese nächtlichen Zuckungen häufig auftreten und Ihnen vor dem Ausschalten des Lichts Angst machen, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Es geht nicht darum, das Phänomen zu dramatisieren, sondern einfach darauf zu achten, auf Ihren Körper zu hören.

Wie der Arzt erklärt, kann es sich dabei manchmal um ein subtiles Symptom von Schlafapnoe handeln. Häufiger jedoch spiegelt es einen unruhigen inneren Zustand wider. Um sicherzustellen, dass Sie ungestört durchschlafen können, empfiehlt sich eine beruhigende Routine. Anstatt im Internet zu surfen, lesen Sie lieber ein Buch und lauschen Sie dem Rauschen des Regens. Vor allem aber ist ein regelmäßiger Schlafrhythmus wichtig.

Letztendlich ist dieses leichte Zucken beim Einschlafen völlig normal. Im Gegenteil, es erinnert uns lediglich daran, dass unser Körper und unser Gehirn im Hintergrund weiterarbeiten, während wir sanft in den Schlaf gleiten.