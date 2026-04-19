Diese 66-jährige Frau betreibt Krafttraining und ermutigt andere zu dieser Praxis.

Wohlbefinden
Léa Michel
@homebodytrainer _ Instagram

Teresa Burkett erregt mit ihren Bodybuilding-Inhalten im Alter von 66 Jahren Aufmerksamkeit. In ihren Beiträgen wirbt sie für regelmäßige Bewegung und ermutigt ihre Follower, ihre Ziele unabhängig vom Alter zu verfolgen.

Ihre Reise verdeutlicht das wachsende Interesse an Fitness bei Senioren, ein Thema, das in den sozialen Medien immer präsenter wird.

Ein Content-Ersteller, spezialisiert auf Heimfitness

Teresa Burkett teilt regelmäßig Trainingsvideos auf ihren Social-Media-Kanälen, in denen sie Kraftübungen für verschiedene Fitnesslevel vorstellt. Ihr Pseudonym „ Homebodytrainer“ spiegelt einen Ansatz wider, der auf körperliche Aktivität setzt, die man zu Hause durchführen kann.

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Die Inhalte heben Übungen mit Kurzhanteln, freien Gewichten oder Körpergewichtsübungen hervor und tragen so dazu bei, körperliche Aktivität als Bestandteil des täglichen Wohlbefindens zu fördern.

Gemäß den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation trägt regelmäßige körperliche Aktivität dazu bei, die Muskelgesundheit und Beweglichkeit im Alter zu erhalten.

Bodybuilding nach 60, ein zunehmend sichtbares Thema

Die Veröffentlichungen von Teresa Burkett sind Teil eines breiteren Trends, in dem Krafttraining für Senioren zunehmend an Bedeutung gewinnt. Mehrere Studien unterstreichen die potenziellen Vorteile körperlicher Aktivität für Lebensqualität und Selbstständigkeit.

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Das Nationale Institut für Alternsforschung (National Institute on Aging) gibt an, dass muskelstärkende Übungen dazu beitragen können, Gleichgewicht und Beweglichkeit zu erhalten. Diese Empfehlungen befürworten ein angemessenes, auf die individuellen Fähigkeiten abgestimmtes Training.

Eine Botschaft mit Fokus auf Beständigkeit und Fortschritt

In ihren Videos legt Teresa Burkett mehr Wert auf Beständigkeit als auf Leistung. Sie betont regelmäßig die Wichtigkeit eines schrittweisen, auf die individuellen Fähigkeiten abgestimmten Trainingsfortschritts.

Die Harvard Medical School weist darauf hin, dass Krafttraining dazu beitragen kann, die Muskelmasse im Alter zu erhalten, was ein wichtiger Faktor für die Beweglichkeit ist.

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Die von Teresa veröffentlichten Inhalte zeichnen sich durch einen zugänglichen Ansatz aus, der zu regelmäßiger sportlicher Betätigung anregt.

Sichtbarkeit wird durch soziale Medien verstärkt

Soziale Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Verbreitung inspirierender Geschichten rund um Sport und Wohlbefinden. Content-Ersteller, die ihre persönlichen Fortschritte teilen, können andere Internetnutzer zu mehr Bewegung motivieren.

Einer Studie zufolge, die im Journal of Medical Internet Research veröffentlicht wurde, können Online-Communities die Motivation zu körperlicher Betätigung fördern.

Teresa Burketts Bekanntheit verdeutlicht die Vielfalt der Profile von Menschen, die Krafttraining betreiben. Entgegen der landläufigen Meinung ist Krafttraining in jedem Alter vorteilhaft, auch für Frauen über 60.

Seine Karriere veranschaulicht einen wachsenden Trend hin zur Förderung des Sports als etwas, das in verschiedenen Lebensaltern zugänglich ist.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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