Was sie zwanzig Jahre lang für eine alte Narbe gehalten hatte, verbarg in Wirklichkeit viel mehr

Kavita, 32, reinigte eine infizierte Wunde an ihrem Oberschenkel, als sie unerwartet einen metallischen Gegenstand herauszog: eine Kugel, die seit zwei Jahrzehnten in ihrem Muskel steckte. Anfang Januar 2026 enthüllte eine scheinbar harmlose Infektion in Faridabad (Haryana, Indien) ein außergewöhnliches medizinisches Geheimnis.

Ein vergessener Schmerz taucht nach 20 Jahren wieder auf.

Die Infektion hatte zwei Monate zuvor mit einem schmerzhaften Furunkel an der Rückseite ihres rechten Oberschenkels begonnen. Die Schwellung platzte spontan auf und gab die Kugel frei. Kavita erinnerte sich daraufhin an einen Vorfall aus dem Jahr 2005, als sie zwölf Jahre alt war, in der Nähe eines militärischen Schießplatzes.

„Ich schrieb gerade eine Schulprüfung, als mir ein stechender Schmerz durch den Oberschenkel fuhr“, erzählt sie. Die Lehrer schickten sie nach Hause, überzeugt davon, dass ein Steinwurf von Mitschülern sie verletzt hatte. Die Wunde heilte und hinterließ eine unscheinbare Narbe, die niemand hinterfragte.

Der Körper umschließt den Eindringling auf wundersame Weise.

Die Kugel, vermutlich aus einem automatischen Gewehr abgefeuert, durchdrang den Oberschenkelmuskel, ohne größere Arterien oder Nerven zu treffen. Der Körper reagierte mit der Bildung einer Schutzkapsel um das Projektil, die 20 Jahre lang eine Wanderung oder Infektion verhinderte. Diese natürliche Einkapselung erklärt das Ausbleiben schwerwiegender Symptome. Kavita führte ein normales Leben und ahnte nichts von dem Fremdkörper in ihrem Bein.

Eine Infektion befreit den Vergessenen

Die kürzliche Infektion hatte dieses empfindliche Gleichgewicht gestört. Der schützende Sack riss und gab das darin eingeschlossene Geschoss frei. Während der Wundreinigung entfernte Kavita es manuell, ohne Operation. „Der Schmerz verschwand sofort, als es draußen war“, bestätigte ihr Mann Pradeep Baisla. Der örtliche Arzt identifizierte es als ein Geschoss militärischen Kalibers, das im Flug an Geschwindigkeit verloren hatte. Dass keine Gefäß- oder Nervenschäden entstanden waren, grenzte an ein medizinisches Wunder.

Wenn der Körper seine Geheimnisse verbirgt

Dieser Fall erinnert an andere späte Funde von Projektilen: Kugeln, Splitter und Metallfragmente, die mitunter jahrzehntelang im Weichgewebe verbleiben. Meist verlaufen sie symptomlos, da sie sich auf natürliche Weise im Gewebe einkapseln. Kavita entging einer potenziell tödlichen Komplikation: der Wanderung in ein großes Blutgefäß, einem tiefen Abszess oder einer generalisierten Sepsis. Zwanzig Jahre lang trug ihr Körper still die Erinnerung an einen vergessenen Zeugen des Krieges in sich.

Was sie für eine „alte Kindheitsnarbe“ hielt, war in Wirklichkeit eine Kriegsverletzung. Eine verirrte Kugel, ein kleines Mädchen in Untersuchung, ein nahegelegener Schießstand: Die Umstände eines gewöhnlichen Lebens verbargen eine verborgene Tragödie. Kavita ist nun genesen, doch ihre Narbe ist alles andere als gewöhnlich. Sie erzählt von zwanzig Jahren stillen Zusammenlebens zwischen ihrem Körper und einem metallischen Eindringling – ein unfreiwilliges Zeugnis biologischer Widerstandsfähigkeit.