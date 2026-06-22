Jérémy Doku wird bald Vater: Ein französischer Journalist löst Kontroverse aus

Der belgische Fußballer Jérémy Doku, der bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ 2026 für Belgien antreten wird, hat klargestellt: Er möchte bei der bevorstehenden Geburt seines Kindes dabei sein. Er zieht es vor, sein Baby vom ersten Tag an im Arm zu halten, anstatt einen Pokal in die Höhe zu stemmen. Eine französische Journalistin kommentierte diese Entscheidung umgehend. Ihre stereotypen Bemerkungen verbreiteten sich rasant und entfachten vor allem die Debatte um die Rolle des Vaters in der Familie neu.

Die Wahl von Jérémy Doku spaltet die Gemüter.

Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist das Sportereignis des Jahres. Hinter den Fußballschuhen und Trikots mit Nummern stehen nicht nur Spieler, sondern auch werdende Väter. Denn ja, auch sie haben ein Leben außerhalb von Stadion und Spielfeld. Manche haben bereits große Familien, andere erwarten ihr erstes Kind.

Während Norwegens Verteidiger Leo Ostigard die Geburt seines Sohnes per Videoanruf verfolgte, möchte Spieler Jérémy Doku bei diesem freudigen Ereignis persönlich dabei sein. Das machte er deutlich. „Wenn Sie mich fragen, was ich mir wünsche, antworte ich: Niemand möchte die Geburt seines ersten Kindes verpassen. Aber ich weiß auch, dass im Fußball viele andere Dinge zu beachten sind“, sagte er Reportern.

Der 24-jährige Flügelspieler, ein Schlüsselspieler der belgischen Nationalmannschaft, ist Berichten zufolge bereit, sofort in den ersten Flieger zu steigen, um bei der Geburt seines Sohnes dabei zu sein, die in der zweiten Juliwoche erwartet wird. „Ich weiß, dass der Verband seine Spieler unterstützt und ihre Situation versteht. Wir werden sehen, was wir tun können“, erklärte er. Während sein Wunsch, Vater zu werden, innerhalb der Mannschaft auf Zustimmung stieß, fielen die Reaktionen am Set von „L’Équipe“ ganz anders aus. Journalistin France Pierron äußerte ihr Unverständnis mit einigen schockierenden Bemerkungen.

„Hunderte Fußballer würden alles dafür geben, an deiner Stelle zu sein. Und du willst all das aufgeben, um bei der Geburt deines Kindes dabei zu sein? Das ist ein widerlicher Moment, in dem der Vater völlig nutzlos ist. Er spielt nur eine Nebenrolle. (...) Andere haben vielleicht Kredite aufgenommen, um kommen zu können. Sie haben vielleicht alles geopfert, und du fährst nicht hin, um die Nabelschnur durchzuschneiden“, sagte sie live im Fernsehen.

Das hartnäckige Stereotyp des Vaters als bloßer „Zusatzbeteiligter“ bei der Geburt

Nach diesem „unkontrollierten Ausbruch“ wurde die Journalistin von ihrem Arbeitgeber entlassen . Während Internetnutzer ihr für ihre unangebrachten Äußerungen spontan die Rote Karte zeigten, stellten sich andere auf ihre Seite und verwiesen auf berufliche Pflichten sowie auf die entscheidende Rolle der Spielerin auf dem Spielfeld.

„Er weiß es vorher … er ist Profi, also geht er nicht weg“, kommentierte ein Internetnutzer und verharmloste damit die Abwesenheit des Vaters in diesem kostbaren Moment. Laut vielen Kommentaren kann der Spieler seine Frau im Stich lassen, aber nicht sein Team. Eine sehr antiquierte Sicht auf Elternschaft, die oft eine einsame Angelegenheit für Mütter ist.

In der allgemeinen Vorstellung sind Väter am Tag der Geburt nutzlos: Sie fallen in Ohnmacht, ziehen sterile Hausschuhe statt einer OP-Haube an und übertragen ihren Stress auf die Mutter. Sie sind, wenn überhaupt, nur anwesend. Doch innerhalb der Mauern der Geburtsstation sind sie wie die Fans auf der Tribüne: Sie bieten unermüdliche Unterstützung und Solidarität. Bislang hat sich keine Studie mit diesem Thema befasst, was eine ohrenbetäubende Gleichgültigkeit gegenüber dieser männlichen Erfahrung widerspiegelt.

Ein weiteres Problem: übermäßig engagierte, übermäßig lobende Väter

Wie eine Hebamme in einem Video-Testimonial erklärte , schwenken viele Väter lieber die Flagge ihres Landes während eines Spiels, anstatt in den letzten Wehen die Hand ihrer Frau zu halten. Doch obwohl Jérémy Doku sich weigert, passiv zu bleiben und seine sportlichen Verpflichtungen vernachlässigt, macht ihn das nicht gerade zu einem „modernen Helden“. Die verständnisvollsten Internetnutzer loben ihn jedoch überschwänglich: „Er ist mutig“, „Unglaublich“, „Was für ein respektabler Vater!“ oder sogar „Die Mutter hat Glück.“

Mit einer Online-„Ehrenmedaille“ ausgezeichnet und quasi als „Vater des Jahres“ gefeiert, erfährt Jérémy Doku fast mehr Beifall als am Tag eines Finales. Was für eine Frau alltäglich ist, wird für einen Mann außergewöhnlich. Die Erklärung ist einfach: Die Gesellschaft hat die Abwesenheit des Vaters so sehr normalisiert, dass er, sobald er sich freiwillig zur Geburt bereit erklärt, als „Ausnahmeerscheinung“ gilt.

Sicherlich geht der Spieler Risiken ein und gefährdet seine Karriere, aber Frauen tun dasselbe jedes Mal, wenn sie schwanger werden. So erhielt beispielsweise die isländische Spielerin Sara Björk Gunnarsdóttir, die 2021 für Olympique Lyon spielte, während ihrer Schwangerschaft nicht ihr volles Gehalt. Und in ihrem Fall handelte es sich lediglich um eine Hin- und Rückreise, um ihr Neugeborenes zu begrüßen, nicht um eine dauerhafte Aufgabe ihres Arbeitsplatzes.

Die Hinterfragung von Vaterbildstereotypen ist eine Aufgabe für alle.

In einer Gesellschaft, in der Männer nur einen überhasteten Vaterschaftsurlaub von kaum einem Monat erhalten, ist es an der Zeit, dass Väter ihren Platz zurückerobern, ohne auf öffentliche Anerkennung zu warten. Diese Idee gewinnt in den sozialen Medien an Bedeutung, insbesondere durch engagierte Väter, die sich für eine gerechtere Rollenverteilung und Geschlechtergleichstellung einsetzen und vergangene Fehler wiedergutmachen wollen. Dem Journalisten, der dem Spieler mangelndes Prioritätenbewusstsein vorwarf, antwortete der Content Creator @papaplume : „Es ist kein Mangel an Professionalität, sondern das Wissen, was im Leben wichtig ist.“

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Was manche schockiert, ist weniger die Entscheidung selbst als vielmehr das, was sie implizit offenbart: Die Vorstellung, dass ein Vater sich für die Mutterschaft und gegen den beruflichen Aufstieg entscheiden könnte, bleibt für viele eine Ausnahme, die einer Rechtfertigung bedarf. Als ob väterliche Beteiligung immer noch als Bonus und nicht als Selbstverständlichkeit betrachtet würde.

Umgekehrt weisen andere darauf hin, dass der Spitzensport seine eigene Logik, seine eigenen Zwänge, Opfer und strengen Hierarchien mit sich bringt. Diese rein wettbewerbsorientierte Sichtweise übersieht jedoch vielleicht eine einfache Tatsache: Karrieren kommen und gehen, Spiele folgen Schlag auf Schlag, und manche Momente wiederholen sich nie.