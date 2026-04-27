Reisen in der Schwangerschaft wirft viele Fragen auf. Ist Fliegen sicher für Sie und Ihr ungeborenes Kind ? Welche Vorsichtsmaßnahmen sollten Sie vor der Buchung Ihres Tickets treffen?

Wir werden diese Fragen mit klaren und praktischen Ratschlägen beantworten.

Gute Nachricht: Sofern keine Komplikationen auftreten, ist das Reisen mit dem Flugzeug während der Schwangerschaft bis zur 36. Schwangerschaftswoche problemlos möglich.

Komfort, Sicherheit, medizinische Dokumente… hier finden Sie alles, was Sie für eine sorgenfreie Reise wissen müssen.

Die Risiken von Flugreisen während der Schwangerschaft: Was Sie wissen müssen

Anders als oft angenommen, birgt das Fliegen während der Schwangerschaft keine besonderen Gefahren für Mutter oder Kind.

Um jedoch unbesorgt reisen zu können, bedürfen einige Punkte einer Klärung.

Sicherheitskontrollen am Flughafen

Die Sicherheitskontrollen am Flughafen funktionieren mit Metalldetektoren , nicht mit Röntgenstrahlen.

Diese Detektoren stellen keinerlei Gefahr für Schwangere dar. Daher besteht bei Sicherheitskontrollen kein Grund zur Sorge.

Atmosphärische Strahlung und Druckbeaufschlagung

Das Thema der atmosphärischen Strahlung kommt immer wieder auf. Tatsächlich stellen diese Strahlen nur für Personen, die fast täglich fliegen, wie beispielsweise einige Besatzungsmitglieder, ein Risiko dar.

Bei einer einmaligen Reise ist die Belastung weitgehend vernachlässigbar. Die Kabinendruckregulierung stellt unterdessen keine Gefahr für das Baby dar .

Ab der 36. Schwangerschaftswoche wird von Flugreisen abgeraten. Das Hauptrisiko ist nicht rein medizinischer Natur, sondern besteht vor allem in der Möglichkeit einer ungeplanten Geburt an Bord.

Ein Szenario, das wir lieber vermeiden möchten, auch wenn es in der Geschichte der zivilen Luftfahrt bereits Geburten im Flug gegeben hat.

Erstes Trimester: Reisen ist möglich, aber Übelkeit und Erbrechen können das Fliegen unangenehm machen.

können das Fliegen unangenehm machen. Bis zu 36 Wochen: Keine Kontraindikationen bei fehlenden Komplikationen

Ab der 36. Schwangerschaftswoche: Von Reisen wird aufgrund des Risikos einer Frühgeburt während des Fluges dringend abgeraten.

Medizinische Vorsichtsmaßnahmen vor und während des Fluges

Vor jeder Flugreise ist eine Rücksprache mit Ihrem Arzt unerlässlich . Jede Schwangerschaft verläuft anders, und nur eine medizinische Fachkraft kann die individuelle Situation jeder Schwangeren beurteilen.

Dies ermöglicht es ihm, seine Empfehlungen an das Trimester, die Krankengeschichte und den allgemeinen Gesundheitszustand anzupassen.

Wichtige medizinische Dokumente

Wir empfehlen dringend, vor Reiseantritt eine vollständige Akte vorzubereiten. Ein aktuelles ärztliches Attest und eine Kopie der Krankenakte müssen dem Reisenden mitgegeben werden.

Diese Dokumente können von der Fluggesellschaft verlangt werden oder sich im Falle eines Gesundheitsproblems am Zielort als unschätzbar wertvoll erweisen.

Bereiten Sie sich gut auf den Flug vor

Während des Fluges können verschiedene Maßnahmen zu Komfort und Gesundheit beitragen. Ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist unerlässlich, da die Kabinenluft besonders trocken ist.

Denken Sie auch daran, etwa stündlich aufzustehen und im Flur ein paar Schritte zu gehen, um die Durchblutung anzuregen.

Wählen Sie einen bequemen und geräumigen Sitzplatz , idealerweise auf der Gangseite, um sich gut bewegen zu können. Tragen Sie Kompressionsstrümpfe , um das Risiko einer Venenentzündung zu vermeiden. Entscheiden Sie sich für locker sitzende, atmungsaktive Kleidung, die sich einer sich verändernden Figur anpasst. Achten Sie während des gesamten Fluges auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr.

Fluggesellschaften und Schwangerschaft: Regeln, die Sie vor der Buchung beachten sollten

Jede Fluggesellschaft hat ihre eigenen Richtlinien für die Beförderung schwangerer Frauen . Daher ist es unbedingt erforderlich, sich vor dem Ticketkauf direkt bei der gewählten Fluggesellschaft zu informieren.

Manche Fluggesellschaften verlangen ein ärztliches Attest, das nicht älter als 48 Stunden vor dem Flug sein darf , insbesondere bei fortgeschrittener Schwangerschaft.

Andere Fluggesellschaften verbieten möglicherweise einfach nach einer bestimmten Anzahl von Wochen das Einsteigen. Diese Regeln variieren von Fluggesellschaft zu Fluggesellschaft, und eine unangenehme Überraschung am Flughafen wäre besonders stressig.

Wir empfehlen Ihnen dringend den Abschluss einer speziell auf Schwangere zugeschnittenen Reiseversicherung . Im Falle medizinischer Komplikationen im Ausland oder eines unerwarteten Krankenhausaufenthalts kann eine entsprechende Versicherung einen entscheidenden Unterschied machen.

Manche Versicherungspolicen decken auch Kosten im Zusammenhang mit Frühgeburten außerhalb des Wohnsitzlandes ab.

Bitte lesen Sie die Geschäftsbedingungen des Unternehmens, bevor Sie Tickets kaufen.

Halten Sie die notwendigen Dokumente bereit, insbesondere das ärztliche Attest.

Schließen Sie eine Reiseversicherung ab, die speziell die Schwangerschaft abdeckt.

Praktische Tipps für Ihr Reiseziel und Ihren Aufenthalt dort

Auch nach Ankunft am Zielort ist Wachsamkeit geboten. Je nach Region können die lokalen Gesundheitsbedingungen die Gesundheit von Mutter und Kind direkt beeinflussen.

Bestimmte tropische Regionen oder Entwicklungsländer bergen spezifische Infektionsrisiken.

Impfungen und Gesundheitsvorkehrungen je nach Reiseziel

Das Thema Impfungen in der Schwangerschaft verdient besondere Aufmerksamkeit. Nicht alle Impfstoffe sind mit einer Schwangerschaft vereinbar, insbesondere Lebendimpfstoffe.

Vor der Abreise hilft eine reisemedizinische Beratung dabei, die für jedes Reiseziel und jedes Profil geeigneten Vorsichtsmaßnahmen zu ermitteln.

Wir empfehlen Ihnen außerdem, sich bei Ihrer Ankunft über die verfügbaren medizinischen Einrichtungen zu informieren . Die Kenntnis der Adresse eines örtlichen Krankenhauses oder einer Klinik gibt Ihnen Sicherheit und ermöglicht im Bedarfsfall eine schnelle Reaktion.

Je nach Reiseziel kann der Versorgungsstandard erheblich variieren.

Informieren Sie sich über die spezifischen Gesundheitsrisiken des Reiseziels.

Prüfen Sie die Verträglichkeit der empfohlenen Impfstoffe mit der Schwangerschaft.

Informieren Sie sich vor Ihrer Abreise über die verfügbaren medizinischen Einrichtungen an Ihrem Zielort.

Bringen Sie einen geeigneten, von Ihrem Arzt empfohlenen Erste-Hilfe-Kasten mit.

Reisen während der Schwangerschaft erfordert eine sorgfältige Organisation, ist aber nicht unüberwindbar.

Mit den richtigen Vorsichtsmaßnahmen, einer sorgfältigen medizinischen Überwachung und der jeweils angepassten Kleidung bleibt das Reisen für werdende Mütter ein zugängliches und bereicherndes Abenteuer.