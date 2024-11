Le canapé, meilleur ami des Français : combien de temps y passez-vous chaque jour ?

Le canapé est devenu bien plus qu’un simple meuble pour les Français.es : il est aujourd’hui le lieu privilégié où l’on se détend, se réunit, et parfois même où l’on travaille. Que ce soit pour binge-watcher sa série préférée, lire un bon livre, ou partager un moment convivial en famille, le canapé est devenu le centre de la vie quotidienne pour beaucoup. Mais combien de temps les Français.es passent-iels réellement sur leur canapé chaque jour ? Une étude récente apporte des réponses étonnantes à cette question, révélant l’importance de ce meuble dans nos vies modernes.

Le canapé, un espace de détente privilégié

Avec l’évolution des modes de vie et la montée du télétravail, le canapé est de plus en plus sollicité. Selon l’étude IFOP, les Français.es passent en moyenne entre 2 et 3 heures par jour sur leur canapé, un chiffre qui augmente considérablement le week-end, où l’on peut facilement atteindre les 4 à 5 heures. Le canapé est ainsi devenu le point central du foyer, un lieu où l’on se détend et où l’on se ressource après une journée bien remplie.

Ce temps passé sur le canapé est souvent consacré à des activités de détente : regarder la télévision, discuter avec ses proches, ou simplement se relaxer. Mais au-delà du divertissement, le canapé est également un lieu de confort, où l’on se sent chez soi, et où l’on peut relâcher la pression du quotidien.

Un meuble au cœur des nouvelles habitudes de vie

Le canapé, c’est un peu la plaque tournante de la maison, là où tout se passe. Il est à la fois un endroit de détente, de partage et, soyons honnêtes, le témoin de nos moments de flemme. Avec le développement du télétravail, notamment depuis la pandémie, le canapé a pris une importance encore plus grande. Pour beaucoup de Français.es, il est devenu un espace de travail improvisé, où l’on peut s’installer avec un ordinateur portable pour travailler dans un cadre plus informel. En effet, près de 30 % des personnes interrogées avouent utiliser leur canapé comme bureau de secours, en alternance avec leur table de travail.

Ce meuble polyvalent s’adapte aux besoins de chacun, qu’il s’agisse de relaxation, de divertissement, ou de travail. De nombreux Français investissent même dans des modèles de plus en plus confortables, adaptés aux longues heures passées assis, avec des coussins ergonomiques et des assises modulables.

La convivialité du canapé, un pilier de la vie sociale

Le canapé est aussi synonyme de convivialité. Que ce soit pour recevoir des ami.e.s, partager un apéritif, ou organiser des soirées cinéma, il devient un espace de vie où se créent des souvenirs. Près de 80 % des Français.es considèrent leur canapé comme un lieu de partage et de rassemblement, renforçant ainsi son rôle de « meuble social » par excellence. Pour beaucoup, c’est un espace qui renforce les liens familiaux et amicaux. La popularité du canapé-lit, par exemple, montre bien cette dimension : il permet de recevoir confortablement les proches, et d’offrir une solution d’hébergement informelle et pratique.

Passer autant de temps sur son canapé, ça peut paraître anodin, mais est-ce vraiment sans conséquence ? Les experts de la santé rappellent toutefois que trop de sédentarité peut avoir des effets négatifs sur notre bien-être. Un canapé trop confortable peut donner envie de s’y installer pour des heures, mais cela peut également entraîner des douleurs lombaires ou des tensions dans la nuque. De même, le fait de grignoter devant la télé est une habitude courante qui peut contribuer à une prise de poids.